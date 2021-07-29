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Ставропольский край
https://ria.ru/20210729/remont-1743447041.html
На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов
На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов - РИА Новости, 29.07.2021
На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов
Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Образование" в 2019-2024 годах намерены отремонтировать 156 спортивных залов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:41
2021-07-29T14:41
ставропольский край
ремонт
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СТАВРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости. Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Образование" в 2019-2024 годах намерены отремонтировать 156 спортивных залов, сообщил РИА Новости министр образования региона Евгений Козюра."Благодаря нацпроекту "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка" в сельских территориях края продолжается ремонт школьных спортзалов. Важно с раннего детства воспитывать в детях любовь к спорту, здоровому образу жизни. С 2019 по 2024 годы мы планируем отремонтировать 156 спортзалов в сельских школах Ставрополья", - сказал Козюра.Как отметил министр, обновленные и оснащенные спортивным инвентарем площадки смогут использоваться как в образовательных целях, так и для проведения районных соревнований. Кроме того, спортзалы активно задействованы для занятий во внеурочное время.Такая работа проводится в регионе ежегодно, на регулярной основе. Так, за 2019-2020 годы были созданы все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом в 52 спортзалах сельских школ. К 1 сентября отремонтируют еще 26.Помимо капитального ремонта залов, санузлов и раздевалок, закупается спортивный инвентарь и тренажеры.
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ремонт
14:41 29.07.2021
 

На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель труда ремонтирует шведскую стенку в спортивном зале школы
Учитель труда ремонтирует шведскую стенку в спортивном зале школы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СТАВРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости. Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Образование" в 2019-2024 годах намерены отремонтировать 156 спортивных залов, сообщил РИА Новости министр образования региона Евгений Козюра.
"Благодаря нацпроекту "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка" в сельских территориях края продолжается ремонт школьных спортзалов. Важно с раннего детства воспитывать в детях любовь к спорту, здоровому образу жизни. С 2019 по 2024 годы мы планируем отремонтировать 156 спортзалов в сельских школах Ставрополья", - сказал Козюра.
Стройка - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Как отметил министр, обновленные и оснащенные спортивным инвентарем площадки смогут использоваться как в образовательных целях, так и для проведения районных соревнований. Кроме того, спортзалы активно задействованы для занятий во внеурочное время.
Такая работа проводится в регионе ежегодно, на регулярной основе. Так, за 2019-2020 годы были созданы все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом в 52 спортзалах сельских школ. К 1 сентября отремонтируют еще 26.
Помимо капитального ремонта залов, санузлов и раздевалок, закупается спортивный инвентарь и тренажеры.
 
Ставропольский крайРемонт
 
 
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