https://ria.ru/20210729/remont-1743447041.html

На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов

На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов - РИА Новости, 29.07.2021

На Ставрополье к 2025 году отремонтируют 156 школьных спортивных залов

Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Образование" в 2019-2024 годах намерены отремонтировать 156 спортивных залов, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:41

2021-07-29T14:41

2021-07-29T14:41

ставропольский край

ремонт

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СТАВРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости. Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Образование" в 2019-2024 годах намерены отремонтировать 156 спортивных залов, сообщил РИА Новости министр образования региона Евгений Козюра."Благодаря нацпроекту "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка" в сельских территориях края продолжается ремонт школьных спортзалов. Важно с раннего детства воспитывать в детях любовь к спорту, здоровому образу жизни. С 2019 по 2024 годы мы планируем отремонтировать 156 спортзалов в сельских школах Ставрополья", - сказал Козюра.Как отметил министр, обновленные и оснащенные спортивным инвентарем площадки смогут использоваться как в образовательных целях, так и для проведения районных соревнований. Кроме того, спортзалы активно задействованы для занятий во внеурочное время.Такая работа проводится в регионе ежегодно, на регулярной основе. Так, за 2019-2020 годы были созданы все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом в 52 спортзалах сельских школ. К 1 сентября отремонтируют еще 26.Помимо капитального ремонта залов, санузлов и раздевалок, закупается спортивный инвентарь и тренажеры.

https://ria.ru/20210723/stavropole-1742556622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт