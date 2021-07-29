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ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен
ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен - РИА Новости, 29.07.2021
ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен
Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС из-за биржевых цен на топливо, был составлен акт о воспрепятствовании, сообщило... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:58
2021-07-29T19:07
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС из-за биржевых цен на топливо, был составлен акт о воспрепятствовании, сообщило ведомство."Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС. Генеральный директор компании покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС России вернуться ответил категорическим отказом", - говорится в сообщении.Добавляется, что должностные лица трейдера отказались дать сотрудникам службы логин и пароль как к компьютеру генерального директора, так и сотрудников компании, а позже учетная запись руководителя была заблокирована, а все компьютеры отключены от общей сети. Служба отмечает также, что сотрудники компании покинули свои рабочие места несмотря на то, что торговая сессия по оптовой продаже нефтепродуктов еще не завершилась."Зачем препятствовать законным действиям ФАС России, если компании нечего скрывать?" - задается вопросом ФАС."В результате антимонопольной службе пришлось составить акт о воспрепятствовании", - пишет ведомство, напоминая, что ранее этот нефтетрейдер уже был оштрафован за картель на 509 миллионов рублей.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
18:58 29.07.2021 (обновлено: 19:07 29.07.2021)
 
ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен

Нефтетрейдер "Солид-товарные рынки" пытался помешать внеплановой проверке ФАС из-за цен на топливо

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС из-за биржевых цен на топливо, был составлен акт о воспрепятствовании, сообщило ведомство.
"Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС. Генеральный директор компании покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС России вернуться ответил категорическим отказом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что должностные лица трейдера отказались дать сотрудникам службы логин и пароль как к компьютеру генерального директора, так и сотрудников компании, а позже учетная запись руководителя была заблокирована, а все компьютеры отключены от общей сети. Служба отмечает также, что сотрудники компании покинули свои рабочие места несмотря на то, что торговая сессия по оптовой продаже нефтепродуктов еще не завершилась.
"Зачем препятствовать законным действиям ФАС России, если компании нечего скрывать?" - задается вопросом ФАС.
"В результате антимонопольной службе пришлось составить акт о воспрепятствовании", - пишет ведомство, напоминая, что ранее этот нефтетрейдер уже был оштрафован за картель на 509 миллионов рублей.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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