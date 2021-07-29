https://ria.ru/20210729/proverka-1743502054.html

ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен

ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен - РИА Новости, 29.07.2021

ФАС обвинила компанию-нефтетрейдера в попытке помешать проверке цен

Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС из-за биржевых цен на топливо, был составлен акт о воспрепятствовании, сообщило... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:58

2021-07-29T18:58

2021-07-29T19:07

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС из-за биржевых цен на топливо, был составлен акт о воспрепятствовании, сообщило ведомство."Нефтетрейдер АО "Солид-товарные рынки" препятствовал внеплановой проверке ФАС. Генеральный директор компании покинул рабочее место, а на предложение сотрудника ФАС России вернуться ответил категорическим отказом", - говорится в сообщении.Добавляется, что должностные лица трейдера отказались дать сотрудникам службы логин и пароль как к компьютеру генерального директора, так и сотрудников компании, а позже учетная запись руководителя была заблокирована, а все компьютеры отключены от общей сети. Служба отмечает также, что сотрудники компании покинули свои рабочие места несмотря на то, что торговая сессия по оптовой продаже нефтепродуктов еще не завершилась."Зачем препятствовать законным действиям ФАС России, если компании нечего скрывать?" - задается вопросом ФАС."В результате антимонопольной службе пришлось составить акт о воспрепятствовании", - пишет ведомство, напоминая, что ранее этот нефтетрейдер уже был оштрафован за картель на 509 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210726/tseny-1742611879.html

россия

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика