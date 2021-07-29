https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743411119.html

Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию

Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию - РИА Новости, 29.07.2021

Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию

Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу производственных мощностей из Китая в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:56

2021-07-29T11:56

2021-07-29T11:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

александр прохоров

китай

технологии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия "ДС Электроникс", имеющего статус резидента столичной ОЭЗ. В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 года, производство будет полностью локализовано в России, говорится в сообщении.Как ожидается, инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 миллионов рублей. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России."Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении дата-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743400060.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр прохоров, китай, технологии