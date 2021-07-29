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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743411119.html
Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию
Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию - РИА Новости, 29.07.2021
Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию
Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу производственных мощностей из Китая в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:56
2021-07-29T11:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
александр прохоров
китай
технологии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия "ДС Электроникс", имеющего статус резидента столичной ОЭЗ. В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 года, производство будет полностью локализовано в России, говорится в сообщении.Как ожидается, инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 миллионов рублей. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России."Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении дата-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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россия, александр прохоров, китай, технологии
11:56 29.07.2021
 

Резидент ОЭЗ Москвы переносит производство электроники из Китая в Россию

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования Delta Solutions начал подготовку к переносу производственных мощностей из Китая в Россию, в особую экономическую зону "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новый завод компания локализует на базе своего дочернего предприятия "ДС Электроникс", имеющего статус резидента столичной ОЭЗ. В настоящее время Delta Solutions приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса. После сдачи предприятия в эксплуатацию, которая запланирована на конец 2022 года, производство будет полностью локализовано в России, говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
11:07Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%
Как ожидается, инвестиции компании в создание высокотехнологичного комплекса по выпуску коммутаторов, серверных материнских плат и серверов составят порядка 370 миллионов рублей. Основными потребителями этой продукции станут различные ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России.
"Серверное оборудование, выпускаемое Delta Solutions, будет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении дата-центров. После выхода на проектную мощность компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияАлександр ПрохоровКитайТехнологии
 
 
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