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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743400060.html
Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%
Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14% - РИА Новости, 29.07.2021
Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%
Рост промышленного производства в Москве в первом полугодии 2021 года составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:07
2021-07-29T11:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рост промышленного производства в Москве в первом полугодии 2021 года составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые шесть месяцев этого года объемы промышленного производства в столице увеличились на 13,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, которая выросла на 11,3%. Рост обусловлен развитием таких отраслей как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров: автомобилей, обуви и косметики", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Самый значительный рост - в 2,4 раза — отмечен в производстве бумаги и бумажных изделий; почти на 80% возросли объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост производства электрооборудования составил 66%: он связан, в первую очередь, с увеличением почти на 70% выпуска электрических проводников, используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, говорится в сообщении. Также продолжился рост в производстве лекарственных средств и материалов — он составил 44%."Положительная динамика также отмечена в производстве кожи и изделий из кожи: сегмент вырос на 55%, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63%. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более, чем на 40%", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как отмечают в ДИПП, рост столичной обрабатывающей промышленности в сложных макроэкономических условиях достигается в том числе за счет проводимой властями Москвы политики стимулирования инвестиционной активности и сохранения городом ранее принятых инвестиционных программ.
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александр прохоров, москва
11:07 29.07.2021
 

Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рост промышленного производства в Москве в первом полугодии 2021 года составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За первые шесть месяцев этого года объемы промышленного производства в столице увеличились на 13,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, которая выросла на 11,3%. Рост обусловлен развитием таких отраслей как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров: автомобилей, обуви и косметики", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
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Самый значительный рост - в 2,4 раза — отмечен в производстве бумаги и бумажных изделий; почти на 80% возросли объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост производства электрооборудования составил 66%: он связан, в первую очередь, с увеличением почти на 70% выпуска электрических проводников, используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, говорится в сообщении. Также продолжился рост в производстве лекарственных средств и материалов — он составил 44%.
"Положительная динамика также отмечена в производстве кожи и изделий из кожи: сегмент вырос на 55%, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63%. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более, чем на 40%", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Как отмечают в ДИПП, рост столичной обрабатывающей промышленности в сложных макроэкономических условиях достигается в том числе за счет проводимой властями Москвы политики стимулирования инвестиционной активности и сохранения городом ранее принятых инвестиционных программ.
"В столице действует комплексная система мер поддержки предприятий в реальном секторе экономики. Она включает льготы по налогам на имущество, прибыль, землю, а также по арендным платежам. Преференции получают компании, которым присвоены статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка: общее снижение налоговой нагрузки для них составляет от 17 до 25%, сэкономленные за счет льгот средства предприятия могут вкладывать в собственное развитие. Сегодня в Москве функционирует 60 промкомплексов, 37 технопарков и 15 якорных резидентов. За последние 5 лет их объем инвестиций составил 97,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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