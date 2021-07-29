https://ria.ru/20210729/proizvodstvo-1743400060.html

Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%

Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14% - РИА Новости, 29.07.2021

Промышленное производство в Москве в I полугодии выросло на 14%

Рост промышленного производства в Москве в первом полугодии 2021 года составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:07

2021-07-29T11:07

2021-07-29T11:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рост промышленного производства в Москве в первом полугодии 2021 года составил почти 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За первые шесть месяцев этого года объемы промышленного производства в столице увеличились на 13,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, которая выросла на 11,3%. Рост обусловлен развитием таких отраслей как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров: автомобилей, обуви и косметики", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Самый значительный рост - в 2,4 раза — отмечен в производстве бумаги и бумажных изделий; почти на 80% возросли объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Рост производства электрооборудования составил 66%: он связан, в первую очередь, с увеличением почти на 70% выпуска электрических проводников, используемых при обновлении информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, говорится в сообщении. Также продолжился рост в производстве лекарственных средств и материалов — он составил 44%."Положительная динамика также отмечена в производстве кожи и изделий из кожи: сегмент вырос на 55%, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63%. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более, чем на 40%", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Как отмечают в ДИПП, рост столичной обрабатывающей промышленности в сложных макроэкономических условиях достигается в том числе за счет проводимой властями Москвы политики стимулирования инвестиционной активности и сохранения городом ранее принятых инвестиционных программ.

https://ria.ru/20210728/proekt-1743233060.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва