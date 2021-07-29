В Турции более 180 человек пострадали из-за пожара
Министр лесного хозяйства Турции Пакдемирли: 183 человека пострадали из-за пожаров на юге страны
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. В результате лесных пожаров на юге Турции пострадали по меньшей мере 183 человека, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
"На данный момент у нас всего 183 пострадавших. Из-за жары пожары ожидались, но, к сожалению, они вспыхнули практически в один день. Чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время", - сказал Пакдемирли журналистам.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По сообщению телеканала NTV, власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.