https://ria.ru/20210729/pozhar-1743401760.html

В Саратовской области завели дело после гибели людей при пожаре в доме

В Саратовской области завели дело после гибели людей при пожаре в доме - РИА Новости, 29.07.2021

В Саратовской области завели дело после гибели людей при пожаре в доме

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Саратовской области, где при пожаре в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:14

2021-07-29T11:14

2021-07-29T11:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

балаковский район

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Саратовской области, где при пожаре в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что ночью в селе Наумовка Балаковского района произошел пожар, в результате которого, по данным ГУМЧС по Саратовской области, погибли двое взрослых и трое детей. По данным СУСК по региону, это пожилые супруги, а также их внуки – двое мальчиков и девочка - в возрасте 1 года 8 месяцев, четырех и девяти лет. Отмечалось, что трое детей, погибших при пожаре в частном доме в саратовском селе, воспитывались в благополучных семьях."По факту гибели пяти человек, среди которых трое малолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, ночью 29 июля в селе Наумовка загорелось частное домовладение, при разборе конструкций сгоревшего дома были обнаружены тела 60-летнего хозяина жилища, его 62-летней супруги, а также троих их внуков (мальчиков в возрасте 4 и 9 лет, девочки 1 года 8 месяцев).В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначены судмедэкспертизы для установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

https://ria.ru/20210726/gazoprovod-1743015918.html

https://ria.ru/20210726/pozhar-1742840901.html

россия

саратовская область

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, балаковский район, происшествия