В Саратовской области завели дело после гибели людей при пожаре в доме
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Саратовской области
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской областиПожар в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района в Саратовской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Саратовской области, где при пожаре в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью в селе Наумовка Балаковского района произошел пожар, в результате которого, по данным ГУМЧС по Саратовской области, погибли двое взрослых и трое детей. По данным СУСК по региону, это пожилые супруги, а также их внуки – двое мальчиков и девочка - в возрасте 1 года 8 месяцев, четырех и девяти лет. Отмечалось, что трое детей, погибших при пожаре в частном доме в саратовском селе, воспитывались в благополучных семьях.
"По факту гибели пяти человек, среди которых трое малолетних детей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ночью 29 июля в селе Наумовка загорелось частное домовладение, при разборе конструкций сгоревшего дома были обнаружены тела 60-летнего хозяина жилища, его 62-летней супруги, а также троих их внуков (мальчиков в возрасте 4 и 9 лет, девочки 1 года 8 месяцев).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, назначены судмедэкспертизы для установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.
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