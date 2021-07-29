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При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек

При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек - РИА Новости, 29.07.2021

При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек

Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T03:49

2021-07-29T03:49

2021-07-29T09:49

следственный комитет россии (ск рф)

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саратовская область

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происшествия

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора.По информации ГУМЧС по Саратовской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района поступило в 23.55 (00.55 мск), в 01.58 (02.48 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным ведомства, в доме находились пять человек, в том числе трое детей.Число погибших не уточняется. По информации пресс-службы, пожар потушен, устанавливаются причины возгорания. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов, глава Балаковского района Сергей Грачев, семье оказывается необходимая помощь."В 03.34 (02.34 мск) обнаружены погибшие (двое взрослых, трое детей)", - позднее подтвердил представитель пресс-службы.СУ СК по региону сообщило, что начало проверку. По информации ведомства, после пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей, сейчас следователи осматривают место происшествия.

https://ria.ru/20210726/pozhar-1742840901.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, самара, саратовская область, балаковский район, происшествия