Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743363677.html
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек - РИА Новости, 29.07.2021
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:49
2021-07-29T09:49
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самара
саратовская область
балаковский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743386203_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_b379ce20b308b4e82e3cc534c0ca0cfb.jpg
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора.По информации ГУМЧС по Саратовской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района поступило в 23.55 (00.55 мск), в 01.58 (02.48 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным ведомства, в доме находились пять человек, в том числе трое детей.Число погибших не уточняется. По информации пресс-службы, пожар потушен, устанавливаются причины возгорания. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов, глава Балаковского района Сергей Грачев, семье оказывается необходимая помощь."В 03.34 (02.34 мск) обнаружены погибшие (двое взрослых, трое детей)", - позднее подтвердил представитель пресс-службы.СУ СК по региону сообщило, что начало проверку. По информации ведомства, после пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей, сейчас следователи осматривают место происшествия.
https://ria.ru/20210726/pozhar-1742840901.html
россия
самара
саратовская область
балаковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743386203_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a8d9665679fe9bbf4250292d9ebbe1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, самара, саратовская область, балаковский район, происшествия
03:49 29.07.2021 (обновлено: 09:49 29.07.2021)
 
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек

При пожаре в частном доме в Саратовской области погибло пять человек, трое из них дети

© Фото : ГУ МЧС по Саратовской областиПожар в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района в Саратовской области
Пожар в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора.
По информации ГУМЧС по Саратовской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района поступило в 23.55 (00.55 мск), в 01.58 (02.48 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным ведомства, в доме находились пять человек, в том числе трое детей.
"Сегодня в Балаковском районе села Наумовка ночью произошел пожар в частном доме… В результате пожара погибли взрослые и дети", - говорится в сообщении.
Число погибших не уточняется. По информации пресс-службы, пожар потушен, устанавливаются причины возгорания. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов, глава Балаковского района Сергей Грачев, семье оказывается необходимая помощь.
"В 03.34 (02.34 мск) обнаружены погибшие (двое взрослых, трое детей)", - позднее подтвердил представитель пресс-службы.
СУ СК по региону сообщило, что начало проверку. По информации ведомства, после пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей, сейчас следователи осматривают место происшествия.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 00:45
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияСамараСаратовская областьБалаковский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Лента новостейМолния