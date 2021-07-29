03:49 29.07.2021 (обновлено: 09:49 29.07.2021)
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
При пожаре в частном доме в Саратовской области погибло пять человек, трое из них дети
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской областиПожар в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района в Саратовской области
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Взрослые и дети погибли в результате пожара в частном доме в селе в Саратовской области, сообщила пресс-служба губернатора.
По информации ГУМЧС по Саратовской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Наумовка Балаковского района поступило в 23.55 (00.55 мск), в 01.58 (02.48 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным ведомства, в доме находились пять человек, в том числе трое детей.
"Сегодня в Балаковском районе села Наумовка ночью произошел пожар в частном доме… В результате пожара погибли взрослые и дети", - говорится в сообщении.
Число погибших не уточняется. По информации пресс-службы, пожар потушен, устанавливаются причины возгорания. По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева на месте трагедии находятся зампред правительства региона Роман Грибов, глава Балаковского района Сергей Грачев, семье оказывается необходимая помощь.
"В 03.34 (02.34 мск) обнаружены погибшие (двое взрослых, трое детей)", - позднее подтвердил представитель пресс-службы.
СУ СК по региону сообщило, что начало проверку. По информации ведомства, после пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей, сейчас следователи осматривают место происшествия.
26 июля, 00:45В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар в доме