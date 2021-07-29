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Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 29.07.2021
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном
Исполняющий обязанность премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:25
2021-07-29T12:52
россия
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанность премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников."Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", — сказал он на заседании кабинета министров.По его словам, планируется обсудить эту тему с российскими коллегами.Еще одним возможным решением может быть размещение на границе мониторинговой миссии ОДКБ, добавил Пашинян.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушениях при демаркации рубежей, а также в обстрелах. Накануне Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. В сентябре прошлого года очередное обострение вылилось в боевые действия, которые продолжались полтора месяца и завершились подписанием соглашения, по которому Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210728/armeniya-1743213128.html
https://ria.ru/20210728/armeniya-1743208517.html
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россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире
10:25 29.07.2021 (обновлено: 12:52 29.07.2021)
 
Пашинян призвал разместить российских военных на границе с Азербайджаном

И.о. премьера Армении Пашинян призвал разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанность премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", — сказал он на заседании кабинета министров.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 09:38
Минобороны Армении прокомментировало ситуацию на границе с Азербайджаном
По его словам, планируется обсудить эту тему с российскими коллегами.
Еще одним возможным решением может быть размещение на границе мониторинговой миссии ОДКБ, добавил Пашинян.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушениях при демаркации рубежей, а также в обстрелах. Накануне Армения заявила, что в перестрелке на границе погибли три человека и ранены пятеро, с азербайджанской стороны тоже были пострадавшие. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. В сентябре прошлого года очередное обострение вылилось в боевые действия, которые продолжались полтора месяца и завершились подписанием соглашения, по которому Ереван передал под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 09:07
МИД Армении осудил действия азербайджанских военных в приграничной зоне
 
РоссияМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинНикол ПашинянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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