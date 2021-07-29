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Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве - РИА Новости, 29.07.2021
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве
Июль в Москве может вырваться в первую тройку по теплу за всю историю метеонаблюдений, средняя температура к концу месяца может составить плюс 23, сообщил РИА... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:20
2021-07-29T16:20
2021-07-29T16:45
евгений тишковец
жара в центре россии
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Июль в Москве может вырваться в первую тройку по теплу за всю историю метеонаблюдений, средняя температура к концу месяца может составить плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, хотя нынешний июль в метеорологическом отношении получился "довольно нервным" - волны аномальной жары сменялись похолоданием, - среднемесячная температура оказалась выше многолетней нормы.Он отметил, что жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов - тогда среднемесячная температура составила соответственно 22,4; 23; 22,6; 26 и 23,4 градуса."При этом практически за весь месяц только восемь дней фиксировался дождь. Отсюда и образовавшийся дефицит осадков – в столичный осадкомер попало всего 35 миллиметров, или 37% от положенного за весь июль, являющийся самым "мокрым" в году... То есть за последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место", - рассказал Тишковец, добавив, что и здесь статистика может быть скорректирована.По его словам, в пятницу в столице может пройти грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10-15 миллиметров. При этом в субботу, в последний день июля, который считается самым теплым в году, вероятность дождей прогнозируется минимальная.
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РИА Новости
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РИА Новости
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евгений тишковец, жара в центре россии, центр "фобос", москва, общество
16:20 29.07.2021 (обновлено: 16:45 29.07.2021)
Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве
Синоптик Тишковец: нынешний июль в Москве может стать третьим в истории по средней температуре
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Июль в Москве
может вырваться в первую тройку по теплу за всю историю метеонаблюдений, средняя температура к концу месяца может составить плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
По его словам, хотя нынешний июль в метеорологическом отношении получился "довольно нервным" - волны аномальной жары сменялись похолоданием, - среднемесячная температура оказалась выше многолетней нормы.
"Среднемесячная температура текущего месяца оказалась на 2,6 градуса выше многолетней нормы, по теплу это пока шестое место с 1948 года… Однако с учетом прогноза возможно, что нынешний месяц переместится на четвертую или даже третью строчку температурного пьедестала с окончательным средним показателем плюс 23", — сообщил Тишковец.
Он отметил, что жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов - тогда среднемесячная температура составила соответственно 22,4; 23; 22,6; 26 и 23,4 градуса.
"При этом практически за весь месяц только восемь дней фиксировался дождь. Отсюда и образовавшийся дефицит осадков – в столичный осадкомер попало всего 35 миллиметров, или 37% от положенного за весь июль, являющийся самым "мокрым" в году... То есть за последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место", - рассказал Тишковец
, добавив, что и здесь статистика может быть скорректирована.
По его словам, в пятницу в столице может пройти грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10-15 миллиметров. При этом в субботу, в последний день июля, который считается самым теплым в году, вероятность дождей прогнозируется минимальная.