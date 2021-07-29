https://ria.ru/20210729/pogoda-1743471117.html

Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве

Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве - РИА Новости, 29.07.2021

Синоптик рассказал о температурных рекордах июля в Москве

Июль в Москве может вырваться в первую тройку по теплу за всю историю метеонаблюдений, средняя температура к концу месяца может составить плюс 23, сообщил РИА... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:20

2021-07-29T16:20

2021-07-29T16:45

евгений тишковец

жара в центре россии

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Июль в Москве может вырваться в первую тройку по теплу за всю историю метеонаблюдений, средняя температура к концу месяца может составить плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, хотя нынешний июль в метеорологическом отношении получился "довольно нервным" - волны аномальной жары сменялись похолоданием, - среднемесячная температура оказалась выше многолетней нормы.Он отметил, что жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годов - тогда среднемесячная температура составила соответственно 22,4; 23; 22,6; 26 и 23,4 градуса."При этом практически за весь месяц только восемь дней фиксировался дождь. Отсюда и образовавшийся дефицит осадков – в столичный осадкомер попало всего 35 миллиметров, или 37% от положенного за весь июль, являющийся самым "мокрым" в году... То есть за последние 55 лет июль 2021 года по засушливости занимает восьмое место", - рассказал Тишковец, добавив, что и здесь статистика может быть скорректирована.По его словам, в пятницу в столице может пройти грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10-15 миллиметров. При этом в субботу, в последний день июля, который считается самым теплым в году, вероятность дождей прогнозируется минимальная.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, жара в центре россии, центр "фобос", москва, общество