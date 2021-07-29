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Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг - РИА Новости, 29.07.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T07:56
2021-07-29T07:56
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество
07:56 29.07.2021
 
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Тишковец ожидает облачную погоду и до +27 градусов в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему температурный фон окажется на три градуса выше климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27, в Подмосковье плюс 24-29", — сообщил Тишковец.
Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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