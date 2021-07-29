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Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг - РИА Новости, 29.07.2021
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T07:56
2021-07-29T07:56
2021-07-29T07:56
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евгений тишковец
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество
Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Тишковец ожидает облачную погоду и до +27 градусов в Москве