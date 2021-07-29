https://ria.ru/20210729/pogoda-1743375163.html

Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг

Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг - РИА Новости, 29.07.2021

Синоптики ожидают облачную погоду и до +27 градусов в Москве в четверг

Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T07:56

2021-07-29T07:56

2021-07-29T07:56

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 27 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ветер западной четверти 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210728/pogoda-1743240088.html

россия

москва

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2021

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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество