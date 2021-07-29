https://ria.ru/20210729/podmoskove-1743411855.html

Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья

Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья - РИА Новости, 29.07.2021

Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:01

2021-07-29T12:01

2021-07-29T12:01

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КУБИНКА (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона."Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами", - заявил Шойгу.В документе содержится перечень обязательств Минобороны по цифровизации процессов в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.По словам Шойгу, подписанное соглашение носит не бумажный, а практический характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий.Ранее министр в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210728/professiya-1743278310.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)