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Новости Подмосковья
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Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья
Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья - РИА Новости, 29.07.2021
Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:01
2021-07-29T12:01
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КУБИНКА (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона."Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами", - заявил Шойгу.В документе содержится перечень обязательств Минобороны по цифровизации процессов в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.По словам Шойгу, подписанное соглашение носит не бумажный, а практический характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий.Ранее министр в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
12:01 29.07.2021
 

Подписано соглашение о цифровизации военкоматов Подмосковья

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КУБИНКА (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке "Патриот" соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.
"Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами", - заявил Шойгу.
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В документе содержится перечень обязательств Минобороны по цифровизации процессов в области военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
По словам Шойгу, подписанное соглашение носит не бумажный, а практический характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий.
"Дальше нам предстоит провести работу по всей стране, и подобные графики появятся во всех субъектах страны. У нас серьезные планы: в течение года, максимум двух, навести в военкоматах тот порядок, который должен быть", - сказал Шойгу.
Ранее министр в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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