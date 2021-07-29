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Жаркое лето в Москве не повлияло на подготовку города к зимнему сезону
Жаркое лето в Москве не повлияло на подготовку города к зимнему сезону - РИА Новости, 29.07.2021
Жаркое лето в Москве не повлияло на подготовку города к зимнему сезону
Жаркое лето в Москве не повлияло на подготовку города к зимнему сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:20
2021-07-29T13:20
2021-07-29T13:20
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Жаркое лето в Москве не повлияло на подготовку города к зимнему сезону, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия Сегодня"."Мы привыкли работать и когда лето жаркое, и когда лето холодное, и наоборот зима холодная, зима теплая, все равно надо обеспечить жизнедеятельность города, поэтому система построена таким образом, чтобы в этот период, даже если он жаркий, мы работали над тем, что позволит нам нормально пройти зимний период. Никак летний период не влияет, хотя эксплуатация энергосистем, эксплуатация дорожного хозяйства, да и всех систем городского хозяйства позволяет сегодня применять дополнительные ресурсы, технологии и усилен ручной режим управления всей системой", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, повлияло ли жаркое лето на подготовку города к зиме.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество