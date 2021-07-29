https://ria.ru/20210729/pochtalon-1743431952.html

В Башкирии подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей

В Башкирии подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей - РИА Новости, 29.07.2021

В Башкирии подросток ограбил почтальона на полмиллиона рублей

Шестнадцатилетний житель Башкирии избил и похитил полмиллиона рублей у почтальона, которая разносила пенсию в его же доме, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:27

2021-07-29T13:27

2021-07-29T13:27

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский

происшествия

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Шестнадцатилетний житель Башкирии избил и похитил полмиллиона рублей у почтальона, которая разносила пенсию в его же доме, сообщили в СУСК РФ по региону.По версии следствия, 23 июля в Октябрьском 16-летний подросток, заметив, как 34-летняя почтальон разносит пенсию по квартирам, напал на нее в подъезде многоквартирного дома, нанеся множественные удары по голове, похитил сумку с деньгами на сумму свыше 500 тысяч рублей и скрылся. Чтобы его не изобличили, он сжег свою олимпийку и похищенную сумку, информирует ведомство."Подозреваемый спустя несколько часов был задержан сотрудниками полиции, а похищенные денежные средства изъяты. Следователем проведено опознание потерпевшей подозреваемого и его допрос, в ходе которого, под тяжестью собранных доказательств, подросток сознался в содеянном. Как оказалось, он совершил нападение на почтальона в доме, где сам и проживал", - говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело "грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере"."В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза с целью оценки тяжести причиненного вреда здоровью. В ходе расследования будут исследованы жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи подозреваемого и проверена полнота принимаемых мер органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210729/sosiski-1743394901.html

https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

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республика башкортостан

октябрьский

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россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский, происшествия