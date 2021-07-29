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В Москве отремонтируют памятник Лермонтову на Новом Арбате
В Москве отремонтируют памятник Лермонтову на Новом Арбате - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве отремонтируют памятник Лермонтову на Новом Арбате
Разработка проекта ремонта памятника поэту Михаилу Лермонтову на Новом Арбате в Москве завершается, сообщил руководитель столичного департамента культурного... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:33
2021-07-29T08:33
2021-07-29T08:33
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михаил лермонтов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Разработка проекта ремонта памятника поэту Михаилу Лермонтову на Новом Арбате в Москве завершается, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов."Памятник на Новом Арбате — один из двух монументов в Москве, посвященных известному русскому поэту Михаилу Лермонтову. Он представляет собой бронзовый бюст на невысоком узком гранитном постаменте. Поэт облачен в офицерский мундир и шинель. В настоящее время завершается разработка проекта ремонта монумента", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Емельянова.Отмечается, что специалисты внимательно обследуют монумент, выявят существующие дефекты и опишут необходимые работы. Провести их планируется в 2022–2023 годах.
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культура, городское хозяйство москвы, новый арбат, алексей емельянов (политик), михаил лермонтов, москва
В Москве отремонтируют памятник Лермонтову на Новом Арбате
Власти Москвы: на Новом Арбате отремонтируют памятник поэту Михаилу Лермонтову