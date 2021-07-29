https://ria.ru/20210729/obstrel-1743379652.html

СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США

СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США - РИА Новости, 29.07.2021

СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США

Район, где расположено посольство США в иракской столице Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:51

2021-07-29T08:51

2021-07-29T08:52

багдад (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564836687_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_089c709b8c6a05340fa9c5a5c779248e.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Район, где расположено посольство США в иракской столице Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.Согласно источнику, обстрел был произведен с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО "Катюша". Источник сообщил, что система противовоздушной обороны C-RAM не смогла отвести ракеты на достаточное расстояние, в результате ряд обломков упали на автомобиль и дом в районе аль-Мансур."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/1743167618.html

багдад (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

багдад (город), сша, в мире