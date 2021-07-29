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СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США - РИА Новости, 29.07.2021
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
Район, где расположено посольство США в иракской столице Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:51
2021-07-29T08:52
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сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Район, где расположено посольство США в иракской столице Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.Согласно источнику, обстрел был произведен с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО "Катюша". Источник сообщил, что система противовоздушной обороны C-RAM не смогла отвести ракеты на достаточное расстояние, в результате ряд обломков упали на автомобиль и дом в районе аль-Мансур."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
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багдад (город), сша, в мире
08:51 29.07.2021 (обновлено: 08:52 29.07.2021)
 
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США

Shafaq: район в Багдаде, где расположено посольство США, подвергся ракетному обстрелу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на улице Багдада
Военнослужащий на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Район, где расположено посольство США в иракской столице Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно источнику, обстрел был произведен с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО "Катюша". Источник сообщил, что система противовоздушной обороны C-RAM не смогла отвести ракеты на достаточное расстояние, в результате ряд обломков упали на автомобиль и дом в районе аль-Мансур.
"Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
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