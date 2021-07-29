https://ria.ru/20210729/obse-1743434914.html

Постпред при ОБСЕ заявил о тупике в урегулировании ситуации на Украине

Постпред при ОБСЕ заявил о тупике в урегулировании ситуации на Украине - РИА Новости, 29.07.2021

Постпред при ОБСЕ заявил о тупике в урегулировании ситуации на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что по итогам работы организации за первое полугодие 2021 года по всем направлениям урегулирования на... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:42

2021-07-29T13:42

2021-07-29T13:42

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

александр лукашевич

украина

в мире

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ВЕНА, 29 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что по итогам работы организации за первое полугодие 2021 года по всем направлениям урегулирования на Украине наблюдается тупиковая ситуация."Итоги работы ОБСЕ за первое полугодие 2021 года по внутриукраинскому кризису подводят к неутешительным выводам. По всем направлениям наблюдается тупиковая ситуация. Положение дел на Украине по-прежнему остаётся тяжёлым. Как в плане урегулирования конфликта на востоке страны, так и в целом применительно к выполнению обязательств ОБСЕ", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он подчеркнул, что власти Украины по-прежнему саботирую выполнение минских соглашений, отказываясь от предметного диалога с представителями Донбасса."Нет подвижек на политическом треке применительно к закреплению особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе, амнистии, организации местных выборов. Киев упорно уходит от включения в законодательство компромиссной "формулы Ф.-В. Штайнмайера". Вопреки п. 8 "Комплекса мер" действует экономическая и транспортная блокада, направленная на удушение региона", - отметил дипломат.Он добавил, что за прошедшее полугодие Киев не сделал ни одного самостоятельного шага, чтобы приблизить мир в Донбассе. Вместо законодательных инициатив, направленных на выполнение обязательств в соответствии с минскими соглашениями, плодятся нововведения, которые лишь осложняют урегулирование, подчеркнул Лукашевич.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210722/obse-1742431419.html

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741665812.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашевич, украина, в мире