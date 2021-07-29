https://ria.ru/20210729/nyu-york-1743504521.html
В Нью-Йорке автобус столкнулся с опорой железнодорожных путей, есть раненые
В Нью-Йорке автобус столкнулся с опорой железнодорожных путей, есть раненые - РИА Новости, 29.07.2021
В Нью-Йорке автобус столкнулся с опорой железнодорожных путей, есть раненые
Автобус в Нью-Йорке врезался в опору под железнодорожными путями, проходящими над землей, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:13
2021-07-29T19:13
2021-07-29T19:28
авто
сша
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл – РИА Новости. Автобус в Нью-Йорке врезался в опору под железнодорожными путями, проходящими над землей, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в полиции города.Инцидент произошел в северной части города в районе Джером авеню."Автобус врезался в железнодорожную надземную конструкцию. У нас есть раненые", - сказал собеседник агентства, не назвав число пострадавших.По его словам, причина инцидента расследуется. "Слишком рано сейчас говорить о том, есть ли какой-либо криминальный след в данном инциденте", - указал он.Жители города уже размещают в соцсетях фотографии покореженной кабины пассажирского автобуса Bee-line, который, судя по видео, зацепил железную опору правой частью кабины. На записи видны кареты скорой помощи, у одного из пассажиров разбита голова.
https://ria.ru/20210728/nyu-york-1743335168.html
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авто, сша, происшествия, нью-йорк (город), в мире
19:13 29.07.2021 (обновлено: 19:28 29.07.2021)
В Нью-Йорке автобус столкнулся с опорой железнодорожных путей, есть раненые
В Нью-Йорке автобус столкнулся с опорой железнодорожных путей, есть раненые, сообщает полиция