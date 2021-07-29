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Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 42

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 42 - РИА Новости, 29.07.2021

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 42

Тело мужчины, числившегося среди пропавших без вести, обнаружено в среду в регионе Льеж в Бельгии, сообщает телеканал RTL. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:47

2021-07-29T13:47

2021-07-29T13:47

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бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Тело мужчины, числившегося среди пропавших без вести, обнаружено в среду в регионе Льеж в Бельгии, сообщает телеканал RTL.Погибший был жителем города Вервье, наиболее пострадавшего от природной стихии. Общее число погибших в результате наводнений в Бельгии, таким образом, достигло 42, одна женщина остается среди пропавших без вести.Мощные ливни 14-15 июля обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро, на восстановление пострадавших районов уйдут годы.

https://ria.ru/20210729/navodnenie-1743408996.html

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льеж, бельгия, в мире