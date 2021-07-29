https://ria.ru/20210729/nauka-1743487933.html
НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС
НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС - РИА Новости, 29.07.2021
НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС
НАСА поздравляет Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель главы НАСА Роберт Кабана. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:50
2021-07-29T17:50
2021-07-29T22:02
роскосмос
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА поздравляет Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель главы НАСА Роберт Кабана."Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль) сегодня утром", - сказал Кабано.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и в четверг в 16.29 мск причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html
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Кадры стыковки модуля "Наука" к МКС
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к российскому сегменту МКС на высоте орбиты чуть больше 400 километров
2021-07-29T17:50
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PT0M38S
РИА Новости
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роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса
17:50 29.07.2021 (обновлено: 22:02 29.07.2021)
НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС
НАСА поздравило Россию с успешной стыковкой новейшего модуля "Наука" с МКС