https://ria.ru/20210729/nauka-1743487933.html

НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС

НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС - РИА Новости, 29.07.2021

НАСА поздравило Россию со стыковкой модуля "Наука" с МКС

НАСА поздравляет Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель главы НАСА Роберт Кабана. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:50

2021-07-29T17:50

2021-07-29T22:02

роскосмос

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. НАСА поздравляет Россию с успешной стыковкой модуля "Наука" к МКС, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель главы НАСА Роберт Кабана."Я бы хотел поздравить наших российских партнеров с успешной стыковкой их модуля МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль) сегодня утром", - сказал Кабано.Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и в четверг в 16.29 мск причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210729/rogozin-1743478247.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры стыковки модуля "Наука" к МКС Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к российскому сегменту МКС на высоте орбиты чуть больше 400 километров 2021-07-29T17:50 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса