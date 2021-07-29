https://ria.ru/20210729/nanoroboty-1743373637.html

Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне

Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне - РИА Новости, 29.07.2021

Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне

Ксеноботы и нанороботы могут начать применяться в России для лечения людей на клеточном уровне, их запуск планируется к 2051 году, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T07:30

2021-07-29T07:30

2021-07-29T07:30

наука

ирина просекина

россия

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ксеноботы и нанороботы могут начать применяться в России для лечения людей на клеточном уровне, их запуск планируется к 2051 году, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Полюс-НТ", руководитель лаборатории "Десант из будущего" проектно-образовательных интенсивных курсов "Архипелаг 2121" Ирина Просекина.Генеральный директор пояснила, что ксеноботы являются синтетическими микроорганизмами, созданными из различных биологических тканей. Ксеноботы программируются компьютерами для выполнения определенных функций на уровне ДНК, они могут самостоятельно перемещаться, выполнять элементарные задачи и восстанавливать повреждения.Просекина рассказала, что первые попытки создать нанороботов для проведения операций были предприняты в 1986 году. За последние 20 лет появился ряд серьезных прорывов в этой области, получено две нобелевских премии, одно из направлений - ксеноботы."С ростом технологий есть надежда, что это будет не дороже обычных лекарств, они могут использоваться для лечения определенных клеток в организме, поиска чего-либо, либо восстановления", - добавила эксперт."Архипелаг 2121" - интенсивные курсы для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события - "Платформа НТИ", Университет 20.35, министерство науки и высшего образования РФ, администрация Новгородской области.

https://ria.ru/20200129/1564001988.html

https://ria.ru/20190510/1553332259.html

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ирина просекина, россия, москва, технологии, общество