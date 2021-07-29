Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
Глава "Полюс-НТ" Просекина рассказала, что через 30 лет нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ксеноботы и нанороботы могут начать применяться в России для лечения людей на клеточном уровне, их запуск планируется к 2051 году, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Полюс-НТ", руководитель лаборатории "Десант из будущего" проектно-образовательных интенсивных курсов "Архипелаг 2121" Ирина Просекина.
"Нанороботы и ксеноботы для лечения клеток людей могут появиться в российских медучреждениях к 2051 году. В будущем, нанороботы, будут использоваться в самых разных областях, и не только биомедицины", - сообщила Просекина.
Генеральный директор пояснила, что ксеноботы являются синтетическими микроорганизмами, созданными из различных биологических тканей. Ксеноботы программируются компьютерами для выполнения определенных функций на уровне ДНК, они могут самостоятельно перемещаться, выполнять элементарные задачи и восстанавливать повреждения.
Просекина рассказала, что первые попытки создать нанороботов для проведения операций были предприняты в 1986 году. За последние 20 лет появился ряд серьезных прорывов в этой области, получено две нобелевских премии, одно из направлений - ксеноботы.
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"С ростом технологий есть надежда, что это будет не дороже обычных лекарств, они могут использоваться для лечения определенных клеток в организме, поиска чего-либо, либо восстановления", - добавила эксперт.
"Архипелаг 2121" - интенсивные курсы для студентов, преподавателей, студенческих и предпринимательских команд. Участники смогут получить знания для запуска своего бизнеса и развития проектов в сфере сквозных технологий и новых рынков. Организаторы события - "Платформа НТИ", Университет 20.35, министерство науки и высшего образования РФ, администрация Новгородской области.