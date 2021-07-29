https://ria.ru/20210729/musor-1743426733.html

Заммэра Москвы: планируем собрать около миллиона тонн раздельного мусора

Заммэра Москвы: планируем собрать около миллиона тонн раздельного мусора - РИА Новости, 29.07.2021

Заммэра Москвы: планируем собрать около миллиона тонн раздельного мусора

Около миллиона тонн раздельного мусора соберут в Москве в 2021 году в рамках соответствующей программы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:06

2021-07-29T13:06

2021-07-29T13:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Около миллиона тонн раздельного мусора соберут в Москве в 2021 году в рамках соответствующей программы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Заммэра добавил, что по программе, запущенной в столице в 2019 году, в городе установили около 600 тысяч контейнеров под смешанные отходы и вторсырье, создали 24 тысячи контейнерных площадок и закупили около тысячи брендированных мусоровозов.Он отметил, что с 1 января 2022 года в Москве заработает единый региональный оператор по обращению с мусором ("Экотехпром"), до 1 сентября будут заключены все необходимые договоры.

https://realty.ria.ru/20210728/reka-1742363534.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва