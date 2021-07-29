Заммэра Москвы: планируем собрать около миллиона тонн раздельного мусора
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Около миллиона тонн раздельного мусора соберут в Москве в 2021 году в рамках соответствующей программы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Программа в действии и развивается, в 2019 году мы собрали около 450 тысяч тонн, в 2020 году показатель вышел за 880 тысяч, в этом году цифры снова опережают прогнозы. Полагаем, что около миллиона тонн раздельного мусора соберем. Значит, меньше его будет захоронено на полигонную часть и больше отправлено на вторичную переработку", - пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что по программе, запущенной в столице в 2019 году, в городе установили около 600 тысяч контейнеров под смешанные отходы и вторсырье, создали 24 тысячи контейнерных площадок и закупили около тысячи брендированных мусоровозов.
"При этом мы не пошли по пути многих столиц мира и не стали применять штрафные санкции к горожанам. Это право каждого москвича – заботиться о своем городе и доме", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что с 1 января 2022 года в Москве заработает единый региональный оператор по обращению с мусором ("Экотехпром"), до 1 сентября будут заключены все необходимые договоры.