Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют - РИА Новости, 29.07.2021
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T06:10
2021-07-29T06:10
криптовалюта
россия
центральный банк рф (цб рф)
москва
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de43751b7dd6fed36d342ca221190a0b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях."Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц."Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210727/nft-1743159679.html
https://ria.ru/20210726/moshennichestvo-1742850705.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74591d6b8f26ceecc6b5dec86396c83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
криптовалюта, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, технологии, общество
06:10 29.07.2021
 
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют

Банк России рассказал о мошеннических схемах телефонного "майнинга" криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма на территории технополиса "Москва"
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"Популярная идея мошенников – предложение вложиться в создание или расширение мощностей "криптофермы". Поясню на примере выявленного нами интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation). На сайте вам предлагают "делегировать" "цифровую монету ARTR" - то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ (персонального компьютера – ред.), заняться эмиссией новых монет, или – майнингом", - сказал он.
В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях.
"Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:45
Юристы предупредили о рисках при работе с NFT-технологиями
Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц.
"Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", - резюмировал он.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 06:10Распространение коронавируса
Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
 
КриптовалютаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Лента новостейМолния