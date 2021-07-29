https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют - РИА Новости, 29.07.2021
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T06:10
2021-07-29T06:10
2021-07-29T06:10
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях."Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц."Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210727/nft-1743159679.html
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криптовалюта, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, технологии, общество
Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
Банк России рассказал о мошеннических схемах телефонного "майнинга" криптовалют
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ
Валерий Лях.
"Популярная идея мошенников – предложение вложиться в создание или расширение мощностей "криптофермы". Поясню на примере выявленного нами интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation). На сайте вам предлагают "делегировать" "цифровую монету ARTR" - то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ (персонального компьютера – ред.), заняться эмиссией новых монет, или – майнингом", - сказал он.
В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях.
"Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме
", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.
Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц.
"Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", - резюмировал он.