https://ria.ru/20210729/moshennichestvo-1743368873.html

Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют

Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют - РИА Новости, 29.07.2021

Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют

Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T06:10

2021-07-29T06:10

2021-07-29T06:10

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники стали предлагать доверчивым гражданам вкладываться в создание или расширение мощностей "криптофермы", то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, и там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда "рисуются" цифровые монеты в личном кабинете. А тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях."Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее, проект активно раскручивался в Инстаграме", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны криптовалюты, когда гражданам предлагают для ее покупки переводить деньги на счета физических лиц."Прежде всего, это даже не криптовалюты, а псевдо-криптовалюты – они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы "инвестициях" примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210727/nft-1743159679.html

https://ria.ru/20210726/moshennichestvo-1742850705.html

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криптовалюта, россия, центральный банк рф (цб рф), москва, технологии, общество