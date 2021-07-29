https://ria.ru/20210729/modernizatsiya-1743496854.html

Руденя: в Тверской области модернизируют Ржевский водозабор

Руденя: в Тверской области модернизируют Ржевский водозабор - РИА Новости, 29.07.2021

Руденя: в Тверской области модернизируют Ржевский водозабор

Полная реконструкция водозаборных сооружений "Ржев-1" и "Ржев-2", включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:28

2021-07-29T18:28

2021-07-29T18:28

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 июл – РИА Новости. Полная реконструкция водозаборных сооружений "Ржев-1" и "Ржев-2", включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя в четверг осмотрел Ржевский водозабор. Здесь проведены первые работы по модернизации: на объекте установлены новые современные фильтры для повышения качества воды в городе."Ключевой задачей является обеспечение населения Тверской области чистой водой, соответствующей санитарным требованиям и нормам. В Ржеве уже реализован первый этап по созданию системы водоочистки. В районах Тверской области в рамках национального проекта реализуется проект "Чистая вода". Будем следить за динамикой работ по каждому муниципальному образованию", – сказал Руденя на совещании в Ржеве по реализации проекта "Чистая вода".До окончания реализации проекта компанией "Тверьводоканал" в Ржеве запущена временная схема. Для этого смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. С 15 июля система действует на станции Ржев-2, пусконаладочные работы идут на Ржеве-1.Всего по проектам "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" в Тверской области к 2024 году запланировано построить и реконструировать 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и улучшения экологии волжского бассейна. Ключевыми являются системы водоснабжения и водоотведения города Ржева, водовод в Твери. В 2022-2024 годах работы по реконструкции и строительству очистных сооружений запланированы в ряде городов и поселков Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210723/port-1742602002.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя