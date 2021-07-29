Лукашенко освободил от должности постпреда Белоруссии при ЕС Михневича
Лукашенко освободил от должности постпреда Белоруссии при ЕС Александра Михневича
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Бельгии и постпреда при Евросоюзе Александра Михневича в связи с выходом в отставку, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
В конце июня МИД Белоруссии заявил, что в связи с санкциями Евросоюза отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС. При этом послу ЕС в Минске Дирку Шубелю также было предложено выехать в Брюссель для консультаций. Шубель покинул Белоруссию 30 июня.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку… Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что соответствующий указ № 296 Лукашенко подписал в четверг.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.