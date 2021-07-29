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В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело
В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело - РИА Новости, 29.07.2021
В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело
Уголовное дело завели в отношении медсестры из города Белово Кемеровской области, которая за вознаграждение внесла ложные сведения в регистр вакцинированных от... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:45
2021-07-29T17:45
сертификат о вакцинации
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
гу мвд по кемеровской области
здоровье - общество
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели в отношении медсестры из города Белово Кемеровской области, которая за вознаграждение внесла ложные сведения в регистр вакцинированных от коронавируса, сообщается на портале "МВД Медиа"."В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник Белова за денежное вознаграждение внесла в Федеральный регистр вакцинированных не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации", – говорится в сообщении.В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Она находится под подпиской о невыезде.В данный момент полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, в отношении получателя фиктивного сертификата проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20210719/delo-1741822778.html
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сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, гу мвд по кемеровской области, здоровье - общество, кемеровская область, происшествия
17:45 29.07.2021
 
В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело

В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели уголовное дело

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели в отношении медсестры из города Белово Кемеровской области, которая за вознаграждение внесла ложные сведения в регистр вакцинированных от коронавируса, сообщается на портале "МВД Медиа".
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник Белова за денежное вознаграждение внесла в Федеральный регистр вакцинированных не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации", – говорится в сообщении.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Первое дело о подделке COVID-сертификата вернули прокурору
В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Она находится под подпиской о невыезде.
В данный момент полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, в отношении получателя фиктивного сертификата проводится доследственная проверка.
 
Сертификат о вакцинацииВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияГУ МВД по Кемеровской областиЗдоровье - ОбществоКемеровская областьПроисшествия
 
 
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