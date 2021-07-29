https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html

В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело

В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело - РИА Новости, 29.07.2021

В Кузбассе на подделавшую сертификат о вакцинации медсестру завели дело

Уголовное дело завели в отношении медсестры из города Белово Кемеровской области, которая за вознаграждение внесла ложные сведения в регистр вакцинированных от... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:45

2021-07-29T17:45

2021-07-29T17:45

сертификат о вакцинации

вакцинация россиян от covid-19

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здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели в отношении медсестры из города Белово Кемеровской области, которая за вознаграждение внесла ложные сведения в регистр вакцинированных от коронавируса, сообщается на портале "МВД Медиа"."В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что старшая медсестра процедурного кабинета одной из поликлиник Белова за денежное вознаграждение внесла в Федеральный регистр вакцинированных не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках. Это позволило местному жителю получить сертификат о вакцинации", – говорится в сообщении.В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Она находится под подпиской о невыезде.В данный момент полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, в отношении получателя фиктивного сертификата проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210719/delo-1741822778.html

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