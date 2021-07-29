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На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи - РИА Новости, 29.07.2021

На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:07

2021-07-29T16:07

2021-07-29T20:31

наука

большой адронный коллайдер

франция

швейцария

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).Тетракварк Tcс+ — это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.Очарованием называется аромат — квантовое число, которое характеризует тип кварка, всего их насчитывается шесть. Отмечается, что новый тетракварк — долгожитель, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой."Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", — говорится в публикации.Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции. В исследованиях участвуют более десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста стран, в том числе из России.

https://ria.ru/20210526/vzryv-1733969483.html

франция

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой адронный коллайдер, франция, швейцария, в мире