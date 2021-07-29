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Наука
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На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи - РИА Новости, 29.07.2021
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:07
2021-07-29T20:31
наука
большой адронный коллайдер
франция
швейцария
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).Тетракварк Tcс+ — это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.Очарованием называется аромат — квантовое число, которое характеризует тип кварка, всего их насчитывается шесть. Отмечается, что новый тетракварк — долгожитель, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой."Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", — говорится в публикации.Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции. В исследованиях участвуют более десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста стран, в том числе из России.
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большой адронный коллайдер, франция, швейцария, в мире
16:07 29.07.2021 (обновлено: 20:31 29.07.2021)
 
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

На Большом адронном коллайдере открыли двойной очарованный тетракварк Tcc+

CC BY-SA 2.0 / µµ / CMS beam pipe installationБольшой адронный коллайдер
Большой адронный коллайдер - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC BY-SA 2.0 / µµ / CMS beam pipe installation
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Тетракварк Tcс+ — это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.
Очарованием называется аромат — квантовое число, которое характеризует тип кварка, всего их насчитывается шесть. Отмечается, что новый тетракварк — долгожитель, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой.
"Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", — говорится в публикации.
Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции. В исследованиях участвуют более десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста стран, в том числе из России.
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