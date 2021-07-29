https://ria.ru/20210729/materiya-1743467439.html
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи - РИА Новости, 29.07.2021
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:07
2021-07-29T16:07
2021-07-29T20:31
наука
большой адронный коллайдер
франция
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/64/1551556430_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4446831dc7552eac30d025fd038db5fe.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).Тетракварк Tcс+ — это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.Очарованием называется аромат — квантовое число, которое характеризует тип кварка, всего их насчитывается шесть. Отмечается, что новый тетракварк — долгожитель, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой."Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", — говорится в публикации.Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции. В исследованиях участвуют более десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста стран, в том числе из России.
https://ria.ru/20210526/vzryv-1733969483.html
франция
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/64/1551556430_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cba5025f7f3a30176c426a5b1b1bbf8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой адронный коллайдер, франция, швейцария, в мире
16:07 29.07.2021 (обновлено: 20:31 29.07.2021)
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи
На Большом адронном коллайдере открыли двойной очарованный тетракварк Tcc+
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на официальном сайте
Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Тетракварк Tcс+ — это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.
Очарованием называется аромат — квантовое число, которое характеризует тип кварка, всего их насчитывается шесть. Отмечается, что новый тетракварк — долгожитель, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой.
"Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", — говорится в публикации.
Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии
и Франции
. В исследованиях участвуют более десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста стран, в том числе из России.