https://ria.ru/20210729/lakiashvili-1743358979.html

Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей

Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2021

Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей

Суд в Ярославле обязал бывшую главу "Штаба Навального"* Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счет компенсации... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T00:02

2021-07-29T00:02

2021-07-29T00:02

россия

алексей навальный

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Суд в Ярославле обязал бывшую главу "Штаба Навального"* Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января несогласованной акции, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда."Решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 28 июля 2021 года уточненные исковые требования УМВД по Ярославской области к Елене Лекиашвили удовлетворены в полном объеме. С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года не согласованного в установленном порядке публичного мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение в законную силу не вступило.Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова уточнила РИА Новости, что первоначально полиция требовала взыскать с Лекиашвили 495,4 тысячи рублей.Несогласованные акции 23 января прошли в Ярославле и ряде других городов России.Мосгорсуд 9 июня запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального"* и признал его экстремистской организацией.* Запрещенная в России организация, признанная экстремистской

https://ria.ru/20210611/navalnyy-1736591598.html

россия

ярославль

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россия, алексей навальный, ярославль, происшествия