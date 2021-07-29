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https://ria.ru/20210729/lakiashvili-1743358979.html
Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей
Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2021
Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей
Суд в Ярославле обязал бывшую главу "Штаба Навального"* Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счет компенсации... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T00:02
2021-07-29T00:02
россия
алексей навальный
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Суд в Ярославле обязал бывшую главу "Штаба Навального"* Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января несогласованной акции, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда."Решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 28 июля 2021 года уточненные исковые требования УМВД по Ярославской области к Елене Лекиашвили удовлетворены в полном объеме. С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года не согласованного в установленном порядке публичного мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение в законную силу не вступило.Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова уточнила РИА Новости, что первоначально полиция требовала взыскать с Лекиашвили 495,4 тысячи рублей.Несогласованные акции 23 января прошли в Ярославле и ряде других городов России.Мосгорсуд 9 июня запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального"* и признал его экстремистской организацией.* Запрещенная в России организация, признанная экстремистской
https://ria.ru/20210611/navalnyy-1736591598.html
россия
ярославль
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россия, алексей навальный, ярославль, происшествия
00:02 29.07.2021
 
Главу "Штаба Навального"* в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей

Экс-главу "Штаба Навального" в Ярославле обязали выплатить 296 тысяч рублей по иску полиции

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Суд в Ярославле обязал бывшую главу "Штаба Навального"* Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января несогласованной акции, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
"Решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 28 июля 2021 года уточненные исковые требования УМВД по Ярославской области к Елене Лекиашвили удовлетворены в полном объеме. С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января 2021 года не согласованного в установленном порядке публичного мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение в законную силу не вступило.
суд - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
11 июня, 11:42
Источник: дело главы хабаровского "штаба Навального"* передали в суд
Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова уточнила РИА Новости, что первоначально полиция требовала взыскать с Лекиашвили 495,4 тысячи рублей.
Несогласованные акции 23 января прошли в Ярославле и ряде других городов России.
Мосгорсуд 9 июня запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального"* и признал его экстремистской организацией.
* Запрещенная в России организация, признанная экстремистской
 
РоссияАлексей НавальныйЯрославльПроисшествия
 
 
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