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В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца
В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца - РИА Новости, 29.07.2021
В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца
Мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:36
2021-07-29T20:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кызыл
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в четверг в правоохранительные органы столицы Тувы поступило сообщение, что 10-месячного ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями спины, в скором времени он скончался. СК возбудил дело об убийстве малолетнего.По версии следствия, родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем.Мужчину задержали, скоро планируется предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство о его аресте. СК выясняет все обстоятельства убийства.
https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кызыл, происшествия
20:36 29.07.2021
 
В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца

Сожитель няни в Кызыле по ошибке зарезал младенца

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что в четверг в правоохранительные органы столицы Тувы поступило сообщение, что 10-месячного ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями спины, в скором времени он скончался. СК возбудил дело об убийстве малолетнего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 09:43
В Хабаровском крае мать убила двухлетнего ребенка за плач
По версии следствия, родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем.
"В ходе распития спиртного между сожителями возникла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина, замахнувшись ножом в сторону сожительницы, намеревался ее ударить, но удар пришелся в спину ребенка", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали, скоро планируется предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство о его аресте. СК выясняет все обстоятельства убийства.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КызылПроисшествия
 
 
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