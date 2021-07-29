https://ria.ru/20210729/kyzyl-1743514931.html

В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца

В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца - РИА Новости, 29.07.2021

В Кызыле сожитель няни по ошибке зарезал младенца

Мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:36

2021-07-29T20:36

2021-07-29T20:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кызыл

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина в Кызыле во время ссоры с сожительницей ударил младенца ножом в спину, ребенок скончался, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что в четверг в правоохранительные органы столицы Тувы поступило сообщение, что 10-месячного ребенка доставили в больницу с ножевыми ранениями спины, в скором времени он скончался. СК возбудил дело об убийстве малолетнего.По версии следствия, родители оставили младенца с няней и уехали из города. Няня начала выпивать со своим 31-летним сожителем.Мужчину задержали, скоро планируется предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство о его аресте. СК выясняет все обстоятельства убийства.

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

россия

кызыл

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), кызыл, происшествия