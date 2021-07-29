https://ria.ru/20210729/kukhnya-1743305682.html

За что съели кока, или Как готовят на флоте

За что съели кока, или Как готовят на флоте - РИА Новости, 29.07.2021

За что съели кока, или Как готовят на флоте

Нередко бывает так, что во время готовки вдруг не хватает какого-то ингредиента. Кому-то удобнее зайти к соседке за “щепоткой соли”, а кто-то отправляется в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:00

2021-07-29T10:00

морская держава

морская держава

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Нередко бывает так, что во время готовки вдруг не хватает какого-то ингредиента. Кому-то удобнее зайти к соседке за “щепоткой соли”, а кто-то отправляется в магазин. Но что делать, если ты повар на корабле, и попросить соль или пару яиц для пирога можно будет только через полгода в порту Гватемалы? А что если ты кок на атомной подлодке, но экипаж к обеду ждет свежий хлеб? В рамках проекта “Морская держава” мы расскажем об интересных фактах флотской кухни.Хлеб, вино и шоколадки для подводниковМоряки-подводники нуждаются в усиленном питании, потому что в рейсе организм находится в стрессе: сказывается и давление, и нехватка кислорода, да и просто находиться в запаянной капсуле под водой не полезно для психики. Поэтому коки готовят для экипажа вкусную, сытную и калорийную еду, особенно в первые дни плавания, когда в трюме достаточно свежих, но скоропортящихся продуктов. Если в первый день на обед могут предложить винегрет, картошку с мясом и суп, то через 90 суток приходится доставать запасы замороженного мяса, галеты и консервы. В основе многих блюд – капуста. Поначалу тоже свежая, и баночная к концу путешествия.В годы дефицита дети советских моряков особенно ждали возвращения отцов домой, потому что те обычно привозили запасы шоколада и воблы, которые сберегли во время плавания. На каждый день по одной маленькой шоколадке, поэтому в конце длительного похода дети получали настоящее “сокровище”.Кроме того, офицеры на подлодках к обеду получают по сто граммов сухого красного вина. Уже не один десяток лет этот напиток входит в состав пайка. Оно помогает связывать свободные радионуклиды в организме, что значительно ослабляет влияние радиации. Считается, что красное вино положительно влияет на пищеварение, помогает справляться с недостатком кислорода и радует сердце.Интересно, что хлеб подводники едят свежий, хотя печей для выпечки на лодках нет. Перед отправлением в трюмы заносят банки с заспиртованным хлебом, его можно будет подавать на стол до самого конца похода. На этикетке так и написано: “консервированный этиловым ректификованным спиртом”. Такой спирт нельзя выпить даже при желании. Готовят хлеб на суше на обычном заводе, но после печи опускают на 6 часов в 96-процентный спирт, а потом упаковывают в полиэтилен или жестяную банку. Уже во время плавания кок добавляет немного воды и выпаривает спирт в специальной печке. Подводники говорят, что хлеб ничем не отличается от того, что они обычно едят на суше.Сталин, “Гангут” и другие “факты” о макаронах по-флотскиИстория этого блюда опутана большим количеством легенд. Некоторые всерьез утверждают, что рецепт принадлежит ялтинскому повару Боруху Канцеленбогену, а название макаронам с фаршем придумал Иосиф Сталин, так как был большим их любителем. Есть версия, что блюдо советского повара даже победило в конкурсе поваров в Римини, что в Италии, то есть на родине макарон.Казалось бы, что может быть проще макарон с фаршем, но из-за этого блюда 100 лет назад разгорелся бунт на корабле Российского флота. В октябре 1915 года матросы грузили уголь на линкор “Гангут”. Они высыпали корзины весом 50 килограммов в трюм, из-за чего сами и корабль мгновенно покрылись черной пылью. После такого тяжелого труда на флоте принято было “баловать” нижних чинов вкусными макаронами по-флотски. Но кок по непонятной причине приготовил гречневую кашу, и, говорят, даже прокисшую. В тот период бунты и беспорядки на флоте вспыхивали нередко не только из-за военных действий, но и из-за засилья немцев в офицерском составе. Усталость и отсутствие любимых макарон привели к тому, что матросы начали избивать офицеров с иностранным фамилиями. Закончилось все арестом зачинщиков, на скамье подсудимых тогда оказались 95 человек.Вообще, макароны с мясом моряки начали есть задолго до бунта на “Гангуте”. До изобретения холодильников в поход запасли непортящиеся продукты, в том числе макароны и солонину – вяленое мясо. За время пути солонина становилась почти каменной, да и успевала надоесть. Коки, стараясь хоть как-то разнообразить меню и порадовать сослуживцев, придумали мелко крошить солонину и смешивать с макаронами. Позже стали использовать замороженное, законсервированное мясо и тушенку.Цинга, цитрусовые и витамин СДальние плавания, скупое на витамины меню приводили к заболеванию цингой. Сотни лет экипажи кораблей погибали от странной болезни, вылечить которую могли бы обычные цитрусовые или другие продукты с витамином С, но до этого надо было додуматься. Всех спас любознательный неутомимый шотландский врач и исследователь Джеймс Линд. Именно благодаря его научному подходу к делу коки стали заготавливать лимоны в рейс.В середине XVIII века Линд устроил на корабле “Солсбери” лабораторию по изучению цинги, на судне было по пальцам пересчитать здоровых моряков. Доктор решил проверить все известные на то время способы борьбы с болезнью. Он разделил участников эксперимента на шесть пар и каждой группе назначил отдельное меню: одним давал яблочный сидр, другим – состав с серной кислотой, третьим – по две ложки уксуса в день, четвертую пару поил морской водой, пятых пытался вылечить мускатным орехом, а два последних матроса получали по два апельсина и одному лимону в день. Когда Линд заметил улучшение состояния последней пары матросов, он назначил то же и другим испытуемым. К сожалению, фрукты скоро кончились, поэтому до конца эксперимента дожили не все. Только через 30 лет после исследований Линда на корабли Королевского флота Англии стали брать запасы лимонов и апельсинов, так как они были дороги, да и консервировать их пока не умели.Кстати, популярным средством от цинги была и квашенная капуста, за нее ратовал сам капитан Кук. В таком состоянии она тоже богата витамином С.Кухни разных флотов мира в целом похожи, но все-таки отличаются друг от друга. На меню влияют не только традиции, привычки питания в порту приписки или бюджет, но даже настроение кока. Не зря про пересоленный суп говорят, что повар влюбился.Материал подготовлен по открытым источникам

https://ria.ru/20210319/podlodki-1601786307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава