https://ria.ru/20210729/krasnov-1743455678.html
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2021
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:17
2021-07-29T15:17
2021-07-29T15:17
россия
игорь краснов
госдума рф
московская городская дума
москва
севастополь
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_1963149f089f0b6caa364d3d923c3a22.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В четверг под председательством генпрокурора России Игоря Краснова состоялось совещание, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года."Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210728/tsik-1743245260.html
россия
москва
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730242_118:0:1825:1280_1920x0_80_0_0_96efb4a0efbece082dd458e25a6c7d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, госдума рф, московская городская дума, москва, севастополь, политика
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
Генеральный прокурор России Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в ГД