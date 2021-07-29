https://ria.ru/20210729/krasnov-1743455678.html

Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму

Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2021

Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:17

2021-07-29T15:17

2021-07-29T15:17

россия

игорь краснов

госдума рф

московская городская дума

москва

севастополь

политика

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В четверг под председательством генпрокурора России Игоря Краснова состоялось совещание, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года."Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210728/tsik-1743245260.html

россия

москва

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россия, игорь краснов, госдума рф, московская городская дума, москва, севастополь, политика