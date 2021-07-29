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Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2021
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:17
2021-07-29T15:17
россия
игорь краснов
госдума рф
московская городская дума
москва
севастополь
политика
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В четверг под председательством генпрокурора России Игоря Краснова состоялось совещание, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года."Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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россия, игорь краснов, госдума рф, московская городская дума, москва, севастополь, политика
15:17 29.07.2021
 
Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму

Генеральный прокурор России Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в ГД

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал оперативно реагировать на все сигналы и нарушения на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В четверг под председательством генпрокурора России Игоря Краснова состоялось совещание, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.
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ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму
"Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка", - говорится в сообщении.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
РоссияИгорь КрасновГосдума РФМосковская городская думаМоскваСевастопольПолитика
 
 
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