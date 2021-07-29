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Ростовская область обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19
Ростовская область обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Ростовская область обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19
Более 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:21
2021-07-29T13:21
2021-07-29T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Более 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает правительство региона.Согласно данным инфографики областного Роспотребнадзора, с 23 марта прошлого года максимальное число заражений коронавирусом в регионе за сутки было зафиксировано 15 января 2021 года. Тогда за день было выявлено 398 случаев COVID-19."По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 403 и на утро 29 июля нарастающим итогом достигло 108 782", - говорится в сообщении. Показатель числа заболевших на 100 тысяч жителей составил 2592, коэффициент распространения инфекции – 1,1.За весь период в области выздоровел 96531 человек, умерли – 5140. Лечение в стационарах получают 3503 пациента, из них 305 человек находятся на ИВЛ.
ростовская область
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество
Ростовская область обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19
Ростовская область обновила суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19