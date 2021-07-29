https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743409615.html

В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 984 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 512 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:49

2021-07-29T11:49

2021-07-29T11:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 984 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 512 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 984 человека. На ИВЛ находятся 512 человек. В городе выздоровели ещё 5060 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 351 297", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html

москва

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва