https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743409615.html
В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 984 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 512 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:49
2021-07-29T11:49
2021-07-29T11:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 984 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 512 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 984 человека. На ИВЛ находятся 512 человек. В городе выздоровели ещё 5060 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 351 297", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 984 человека с COVID-19, на ИВЛ 512 пациентов