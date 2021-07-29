https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743405493.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, Татарстане, Орловской области, он составляет 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:31

2021-07-29T11:31

2021-07-29T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

тамбовская область

кировская область

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, Татарстане, Орловской области, он составляет 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Орловская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Кировская область 0,24%, 3. Тамбовская область 0,25%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318248.html

москва

тамбовская область

кировская область

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2021

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