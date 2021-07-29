https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743405493.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, Татарстане, Орловской области, он составляет 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:31
2021-07-29T11:31
2021-07-29T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
тамбовская область
кировская область
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, Татарстане, Орловской области, он составляет 0,22%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва, Орловская область, Республика Татарстан 0,22%, 2. Кировская область 0,24%, 3. Тамбовская область 0,25%", - говорится в сообщении.
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тамбовская область
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, тамбовская область, кировская область, общество
11:31 29.07.2021 (обновлено: 11:43 29.07.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб отметил наименьший темп прироста случаев COVID-19 в Москве, Татарстане и Орловской области