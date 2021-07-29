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Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и избивает дочь
Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и избивает дочь - РИА Новости, 29.07.2021
Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и избивает дочь
Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и бьет маленькую дочь из мести бывшему мужу, против нее возбудили дело, сообщает в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:04
2021-07-29T17:04
2021-07-29T17:04
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волгоградская область
калачевский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и бьет маленькую дочь из мести бывшему мужу, против нее возбудили дело, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону.По данным ведомства, против жительницы Калачевского района, которая одна растит полуторагодовалую дочь, возбудили уголовное дело за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей". По информации полиции, женщина злоупотребляет спиртным, не следит за здоровьем ребенка, ведет аморальный образ жизни."Кроме этого, установлено, что месяц назад подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перекрывала дыхательные пути и нанесла не менее двух ударов по лицу своей дочери. Свои жестокие действия женщина снимала на видео и отправляла отцу девочки", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что, с ее слов, так женщина мстила мужчине за то, что он ушел от нее.По данным полиции, в настоящее время в органы опеки переданы документы на лишение ее родительских прав, девочка находится с отцом.
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гумвд, волгоградская область, калачевский район, происшествия
Жительница Волгоградской области сняла на видео, как душит и избивает дочь
Жительница Волгоградской области из мести бывшему мужу сняла на видео, как душит и избивает дочь