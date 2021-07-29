https://ria.ru/20210729/investitsii-1743417625.html

Китайские операторы ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику

Китайские операторы ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику - РИА Новости, 29.07.2021

Китайские операторы ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику

Китайские операторы угольных ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику с учетом курса властей на достижение углеродной нейтральности. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:25

2021-07-29T12:25

2021-07-29T12:25

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цинхай

китай

экономика

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МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские операторы угольных ТЭС активно инвестируют в альтернативную энергетику с учетом курса властей на достижение углеродной нейтральности.Политика по прохождению пика выбросов парниковых газов в 2030 году и достижения углеродной нейтральности к 2060 году, в частности, предполагает резкое снижение доли угля в национальной системе энергообеспечения. Уже к 2025 году доля угля в структуре энергообеспечения КНР упадет до 51%, а доля неископаемых источников энергии вырастет с нынешних 16% до 25%. Это заставляет операторов ТЭС выводить капиталы в альтернативную энергетику.Так, гуандунский оператор угольных электростанций Guangdong Electric Power Development Co. в нынешнем году запустил уже шесть инвестпроектов по развитию солнечной и ветровой энергетики общей стоимостью 57,5 миллиарда юаней (8,8 миллиарда долларов). Последний из них предполагает капиталовложения в размере 12 миллиардов юаней в строительство фотовольтажных электростанций в провинции Цинхай.Пекинский оператор ТЭС Beijing Energy Group Co. заявил, что к 2025 году 50% принадлежащих ему установленных энергомощностей будет приходиться на электростанции, работающие на неископаемых источниках энергии.

https://ria.ru/20210621/energiya-1737884797.html

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цинхай, китай, экономика