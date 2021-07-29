https://ria.ru/20210729/infrastruktura-1743472806.html
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры - РИА Новости, 29.07.2021
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:31
2021-07-29T16:31
2021-07-29T16:31
кировская область
россия
игорь васильев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
кировская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Кировской области Игорь Васильев, который открыл работу заседания по видеоконференцсвязи, отметил, что для достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, реализуются масштабные проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов", - говорится в сообщении.Глава региона подчеркнул, что на федеральном уровне предлагаются новые механизмы поддержки для развития инфраструктуры в субъектах, которые могут стать мощным стимулом развития Кировской области. "Инфраструктура – важнейший показатель качества жизни и комфорта городской среды. Она стимулирует создание и условия для реализации инвестиционных проектов частными инвесторами", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По словам губернатора, в стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года, принятой в апреле 2021 года, одна из приоритетных задач - стимулирование инвестиционной деятельности в регионе, в первую очередь, в реальном секторе экономики. "Использование новых механизмов, предлагаемых на федеральном уровне, позволит нам, в том числе, обеспечить стимулирование инвестиционной активности в регионе. Также они будут способствовать реализации значимых инвестиционных проектов и снизят долговую нагрузку на региональный бюджет", - подчеркнул Васильев.Министр экономического развития региона Наталья Кряжева рассказала, что в результате реструктуризации бюджетных кредитов в период с 2022 по 2024 год высвобождается более 7 миллиардов рублей. Эти средства регион может направлять на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктур, а также на создание объектов инфраструктуры индустриальных/промышленных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров.Также участники заседания подробно рассмотрели механизмы инфраструктурных облигаций, предлагаемых для стимулирования жилищного строительства и решения других инфраструктурных проблем городского хозяйства, и использование бюджетных кредитов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Такие кредиты предоставляются на срок не менее 15 лет по ставке 3% годовых. Для их получения регионы должны сформировать соответствующую заявку в Минстрой РФ. В связи с этим всем министерствам и органам местного самоуправления поручено определить потребность в строительстве объектов инфраструктуры за счет бюджетных кредитов."Для каждого региона определены лимиты предоставления инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, которые рассчитывались с учетом госдолга. Кировская область может получить 2,6 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210728/shkola-1743283189.html
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россия, игорь васильев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, кировская область, экономика
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
На заседании правительства Кировской области рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости.
Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области
в четверг, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Кировской области Игорь Васильев
, который открыл работу заседания по видеоконференцсвязи, отметил, что для достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным
, реализуются масштабные проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что на федеральном уровне предлагаются новые механизмы поддержки для развития инфраструктуры в субъектах, которые могут стать мощным стимулом развития Кировской области. "Инфраструктура – важнейший показатель качества жизни и комфорта городской среды. Она стимулирует создание и условия для реализации инвестиционных проектов частными инвесторами", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
По словам губернатора, в стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года, принятой в апреле 2021 года, одна из приоритетных задач - стимулирование инвестиционной деятельности в регионе, в первую очередь, в реальном секторе экономики. "Использование новых механизмов, предлагаемых на федеральном уровне, позволит нам, в том числе, обеспечить стимулирование инвестиционной активности в регионе. Также они будут способствовать реализации значимых инвестиционных проектов и снизят долговую нагрузку на региональный бюджет", - подчеркнул Васильев.
Министр экономического развития региона Наталья Кряжева рассказала, что в результате реструктуризации бюджетных кредитов в период с 2022 по 2024 год высвобождается более 7 миллиардов рублей. Эти средства регион может направлять на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктур, а также на создание объектов инфраструктуры индустриальных/промышленных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров.
Также участники заседания подробно рассмотрели механизмы инфраструктурных облигаций, предлагаемых для стимулирования жилищного строительства и решения других инфраструктурных проблем городского хозяйства, и использование бюджетных кредитов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Такие кредиты предоставляются на срок не менее 15 лет по ставке 3% годовых. Для их получения регионы должны сформировать соответствующую заявку в Минстрой
РФ. В связи с этим всем министерствам и органам местного самоуправления поручено определить потребность в строительстве объектов инфраструктуры за счет бюджетных кредитов.
"Для каждого региона определены лимиты предоставления инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, которые рассчитывались с учетом госдолга. Кировская область может получить 2,6 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.