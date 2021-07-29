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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210729/infrastruktura-1743472806.html
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры - РИА Новости, 29.07.2021
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры
Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:31
2021-07-29T16:31
кировская область
россия
игорь васильев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
кировская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Кировской области Игорь Васильев, который открыл работу заседания по видеоконференцсвязи, отметил, что для достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, реализуются масштабные проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов", - говорится в сообщении.Глава региона подчеркнул, что на федеральном уровне предлагаются новые механизмы поддержки для развития инфраструктуры в субъектах, которые могут стать мощным стимулом развития Кировской области. "Инфраструктура – важнейший показатель качества жизни и комфорта городской среды. Она стимулирует создание и условия для реализации инвестиционных проектов частными инвесторами", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По словам губернатора, в стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года, принятой в апреле 2021 года, одна из приоритетных задач - стимулирование инвестиционной деятельности в регионе, в первую очередь, в реальном секторе экономики. "Использование новых механизмов, предлагаемых на федеральном уровне, позволит нам, в том числе, обеспечить стимулирование инвестиционной активности в регионе. Также они будут способствовать реализации значимых инвестиционных проектов и снизят долговую нагрузку на региональный бюджет", - подчеркнул Васильев.Министр экономического развития региона Наталья Кряжева рассказала, что в результате реструктуризации бюджетных кредитов в период с 2022 по 2024 год высвобождается более 7 миллиардов рублей. Эти средства регион может направлять на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктур, а также на создание объектов инфраструктуры индустриальных/промышленных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров.Также участники заседания подробно рассмотрели механизмы инфраструктурных облигаций, предлагаемых для стимулирования жилищного строительства и решения других инфраструктурных проблем городского хозяйства, и использование бюджетных кредитов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Такие кредиты предоставляются на срок не менее 15 лет по ставке 3% годовых. Для их получения регионы должны сформировать соответствующую заявку в Минстрой РФ. В связи с этим всем министерствам и органам местного самоуправления поручено определить потребность в строительстве объектов инфраструктуры за счет бюджетных кредитов."Для каждого региона определены лимиты предоставления инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, которые рассчитывались с учетом госдолга. Кировская область может получить 2,6 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210728/shkola-1743283189.html
https://ria.ru/20210715/vasilev-1741394374.html
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россия, игорь васильев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин, кировская область, экономика
16:31 29.07.2021
 
Кировские власти рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры

На заседании правительства Кировской области рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Новые механизмы развития инфраструктуры рассмотрели на заседании правительства Кировской области в четверг, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Кировской области Игорь Васильев, который открыл работу заседания по видеоконференцсвязи, отметил, что для достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, реализуются масштабные проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов", - говорится в сообщении.
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Глава региона подчеркнул, что на федеральном уровне предлагаются новые механизмы поддержки для развития инфраструктуры в субъектах, которые могут стать мощным стимулом развития Кировской области. "Инфраструктура – важнейший показатель качества жизни и комфорта городской среды. Она стимулирует создание и условия для реализации инвестиционных проектов частными инвесторами", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
По словам губернатора, в стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года, принятой в апреле 2021 года, одна из приоритетных задач - стимулирование инвестиционной деятельности в регионе, в первую очередь, в реальном секторе экономики. "Использование новых механизмов, предлагаемых на федеральном уровне, позволит нам, в том числе, обеспечить стимулирование инвестиционной активности в регионе. Также они будут способствовать реализации значимых инвестиционных проектов и снизят долговую нагрузку на региональный бюджет", - подчеркнул Васильев.
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Министр экономического развития региона Наталья Кряжева рассказала, что в результате реструктуризации бюджетных кредитов в период с 2022 по 2024 год высвобождается более 7 миллиардов рублей. Эти средства регион может направлять на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктур, а также на создание объектов инфраструктуры индустриальных/промышленных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров.
Также участники заседания подробно рассмотрели механизмы инфраструктурных облигаций, предлагаемых для стимулирования жилищного строительства и решения других инфраструктурных проблем городского хозяйства, и использование бюджетных кредитов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Такие кредиты предоставляются на срок не менее 15 лет по ставке 3% годовых. Для их получения регионы должны сформировать соответствующую заявку в Минстрой РФ. В связи с этим всем министерствам и органам местного самоуправления поручено определить потребность в строительстве объектов инфраструктуры за счет бюджетных кредитов.
"Для каждого региона определены лимиты предоставления инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, которые рассчитывались с учетом госдолга. Кировская область может получить 2,6 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
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Кировская областьРоссияИгорь ВасильевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир ПутинКировская областьЭкономика
 
 
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