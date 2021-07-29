https://ria.ru/20210729/huawei-1743470781.html

В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android

В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android - РИА Новости, 29.07.2021

В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android

Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:20

2021-07-29T16:20

2021-07-29T16:20

наука

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, сообщает GSMArena.Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.

https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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