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Наука
https://ria.ru/20210729/huawei-1743470781.html
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android - РИА Новости, 29.07.2021
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android
Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:20
2021-07-29T16:20
наука
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, сообщает GSMArena.Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.
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huawei technologies, технологии
16:20 29.07.2021
 

В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android

© РИА Новости / Кирилл КаримовHuawei HarmonyOS 2
Huawei HarmonyOS 2 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, сообщает GSMArena.
Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.
Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.
Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.
Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.
Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.
Huawei Harmony OS 2.0 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Наука
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