https://ria.ru/20210729/huawei-1743470781.html
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android - РИА Новости, 29.07.2021
В Huawei показали новые смартфоны P50 и P50 Pro, в которых нет Android
Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:20
2021-07-29T16:20
2021-07-29T16:20
наука
huawei technologies
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735321750_0:1:3135:1764_1920x0_80_0_0_4a3af23e45a8304f81d43ebdff3f93f0.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, сообщает GSMArena.Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.
https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735321750_392:0:2744:1764_1920x0_80_0_0_83fb41fad34b40e058f78cd0b9485930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
huawei technologies, технологии
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Китайская компания Huawei
после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0, сообщает
GSMArena.
Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.
Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.
Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.
Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.
Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.