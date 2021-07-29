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Власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военных
Власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военных - РИА Новости, 29.07.2021
Власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военных
Шестеро французских военных были задержаны в четверг в аэропорту Баты, экономической столицы Экваториальной Гвинеи, после того как их вертолет вынужденно сел... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:02
2021-07-29T16:02
франция
экваториальная гвинея
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шестеро французских военных были задержаны в четверг в аэропорту Баты, экономической столицы Экваториальной Гвинеи, после того как их вертолет вынужденно сел для дозаправки, сообщил агентству Франс Пресс представитель армии Франции."Они сели в среду в 14.15, потому что у них закончилось горючее. Тогда началась череда бюрократических проволочек... Мы находимся на стадии переговоров (с властями - ред.), столкнулись с происшествием, уже нам знакомым. Они удерживают вертолет и экипаж", - сказал полковник Паскаль Ианни, официальный представитель штаба французской армии. Он добавил, что экипаж все еще ожидает разрешение на взлет.В свою очередь, гостелерадио Экваториальной Гвинеи (TVGE) заявило, что вертолет без разрешения оказался в воздушном пространстве страны и приземлился, тем самым нарушив границу. Французский военный источник между тем заявил агентству, что у военных "были все необходимые разрешения", но часто возникают "проблемы координации с аэропортом" и диспетчером.Представитель французских военных опроверг, что это дело могло быть связано со "шпионажем" со стороны Франции.По имеющимся у агентства данным, задержан вертолет Fennec без вооружения, он обеспечивал логистическую связь между камерунским городом Дуала и столицей Габона Либревилем, где находится база французских военных.Как сообщает агентство, военные были задержаны на следующий день после того, как суд в Париже объявил вердикт в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и сына нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианга Манге. Суд оставил свой предыдущий приговор в силе. В феврале 2020 года Теодоро Обианг был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 миллионов евро за незаконно нажитое имущество во Франции,
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франция, экваториальная гвинея, в мире
16:02 29.07.2021
 
Власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военных

Франс Пресс: власти Экваториальной Гвинеи задержали шесть французских военных в аэропорту

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВид сверху на реку Мамберамо на острове Новая Гвинея.
Вид сверху на реку Мамберамо на острове Новая Гвинея. - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шестеро французских военных были задержаны в четверг в аэропорту Баты, экономической столицы Экваториальной Гвинеи, после того как их вертолет вынужденно сел для дозаправки, сообщил агентству Франс Пресс представитель армии Франции.
"Они сели в среду в 14.15, потому что у них закончилось горючее. Тогда началась череда бюрократических проволочек... Мы находимся на стадии переговоров (с властями - ред.), столкнулись с происшествием, уже нам знакомым. Они удерживают вертолет и экипаж", - сказал полковник Паскаль Ианни, официальный представитель штаба французской армии. Он добавил, что экипаж все еще ожидает разрешение на взлет.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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В свою очередь, гостелерадио Экваториальной Гвинеи (TVGE) заявило, что вертолет без разрешения оказался в воздушном пространстве страны и приземлился, тем самым нарушив границу. Французский военный источник между тем заявил агентству, что у военных "были все необходимые разрешения", но часто возникают "проблемы координации с аэропортом" и диспетчером.
Представитель французских военных опроверг, что это дело могло быть связано со "шпионажем" со стороны Франции.
По имеющимся у агентства данным, задержан вертолет Fennec без вооружения, он обеспечивал логистическую связь между камерунским городом Дуала и столицей Габона Либревилем, где находится база французских военных.
Как сообщает агентство, военные были задержаны на следующий день после того, как суд в Париже объявил вердикт в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи и сына нынешнего президента страны Теодоро Нгема Обианга Манге. Суд оставил свой предыдущий приговор в силе. В феврале 2020 года Теодоро Обианг был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 миллионов евро за незаконно нажитое имущество во Франции,
 
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