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Протестующие в Гватемале потребовали отставки президента
Протестующие в Гватемале потребовали отставки президента - РИА Новости, 29.07.2021
Протестующие в Гватемале потребовали отставки президента
Протестующие вышли на улицы Гватемалы с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас после того, как власти уволили... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:47
2021-07-29T22:47
энтони блинкен
генеральная прокуратура рф
гватемала (республика)
оон
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Гватемалы с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас после того, как власти уволили руководителя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI), который расследовал дела о коррупции в правительстве."Протестующие выступают против коррупции и требуют отставки президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора Консуэло Поррас. Демонстрации проходят после того, как 23 июля прокурор Консуэло Поррас сообщила об увольнении прокурора FECI Хуана Франсиско Сандоваля, - сообщает издание Prensa Libre.Судя по кадрам из соцсетей и сообщениям местных СМИ, на улицы гватемальских городов вышли тысячи человек. Блокировки дорог и шествия зарегистрированы во многих муниципалитетах столицы, Кесальтенанго, Эль-Киче, Сакатепекеса и Эскинтлы. В протестах принимают участие представители коренных народов, студенты, предприниматели, врачи, крестьяне и члены различных общественных организаций.Поводом для протестов и требований отставки президента и прокурора стало увольнение Хуана Франсиско Сандоваля, который возглавлял Специальную прокуратуру по борьбе с безнаказанностью. Генеральный прокурор Мария Консуэло Поррас, говоря о причинах его отставки, обвинила Сандоваля в избирательном применении правосудия и злоупотреблении полномочиями.Специальная группа гособвинителей, которую в течение нескольких лет возглавлял Сандоваль, ликвидировала за время работы десятки коррупционных и организованных преступных структур. Среди их достижений - отставка президента Гватемалы Отто Переса Молины и его правительства (2012-2015). FECI была создана в соответствии с соглашением ООН и Гватемалы о создании Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, CICIG, и Соглашением о двустороннем сотрудничестве между Генпрокуратурой Гватемалы и Международной комиссией по борьбе с безнаказанностью.На следующий день после своего увольнения бывший прокурор покинул страну, после чего обвинил генерального прокурора в препятствовании его расследованиям и выразил опасения за безопасность своей семьи и персонала FECI. По словам Сандоваля, Консуэло Поррас блокировала ряд дел FECI, в которые могли быть вовлечены высокопоставленные лица правительства, конгресса и судебной системы.Отстранение Сандоваля вызвало резкую критику правительства Гватемалы как внутри страны, так и за рубежом. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в этом году наградил Сандоваля за борьбу с коррупцией, и заявил, что его увольнение подрывает верховенство закона в стране и укрепляет безнаказанность.Правительство США заявило, что после увольнения Сандоваля приостановит сотрудничество с прокуратурой Гватемалы, утратив доверие к ее руководству. Президент Гватемалы назвал это решение контрпродуктивным.
https://ria.ru/20210727/kuba-1743165707.html
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энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, гватемала (республика), оон, сша, в мире
22:47 29.07.2021
 
Протестующие в Гватемале потребовали отставки президента

Протестующие в Гватемале потребовали отставки президента Алехандро Джамматеи

© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы Гватемалы с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас после того, как власти уволили руководителя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI), который расследовал дела о коррупции в правительстве.
"Протестующие выступают против коррупции и требуют отставки президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора Консуэло Поррас. Демонстрации проходят после того, как 23 июля прокурор Консуэло Поррас сообщила об увольнении прокурора FECI Хуана Франсиско Сандоваля, - сообщает издание Prensa Libre.
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Судя по кадрам из соцсетей и сообщениям местных СМИ, на улицы гватемальских городов вышли тысячи человек. Блокировки дорог и шествия зарегистрированы во многих муниципалитетах столицы, Кесальтенанго, Эль-Киче, Сакатепекеса и Эскинтлы. В протестах принимают участие представители коренных народов, студенты, предприниматели, врачи, крестьяне и члены различных общественных организаций.
Поводом для протестов и требований отставки президента и прокурора стало увольнение Хуана Франсиско Сандоваля, который возглавлял Специальную прокуратуру по борьбе с безнаказанностью. Генеральный прокурор Мария Консуэло Поррас, говоря о причинах его отставки, обвинила Сандоваля в избирательном применении правосудия и злоупотреблении полномочиями.
Специальная группа гособвинителей, которую в течение нескольких лет возглавлял Сандоваль, ликвидировала за время работы десятки коррупционных и организованных преступных структур. Среди их достижений - отставка президента Гватемалы Отто Переса Молины и его правительства (2012-2015). FECI была создана в соответствии с соглашением ООН и Гватемалы о создании Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, CICIG, и Соглашением о двустороннем сотрудничестве между Генпрокуратурой Гватемалы и Международной комиссией по борьбе с безнаказанностью.
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На следующий день после своего увольнения бывший прокурор покинул страну, после чего обвинил генерального прокурора в препятствовании его расследованиям и выразил опасения за безопасность своей семьи и персонала FECI. По словам Сандоваля, Консуэло Поррас блокировала ряд дел FECI, в которые могли быть вовлечены высокопоставленные лица правительства, конгресса и судебной системы.
Отстранение Сандоваля вызвало резкую критику правительства Гватемалы как внутри страны, так и за рубежом. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в этом году наградил Сандоваля за борьбу с коррупцией, и заявил, что его увольнение подрывает верховенство закона в стране и укрепляет безнаказанность.
Правительство США заявило, что после увольнения Сандоваля приостановит сотрудничество с прокуратурой Гватемалы, утратив доверие к ее руководству. Президент Гватемалы назвал это решение контрпродуктивным.
 
Энтони БлинкенГенеральная прокуратура РФГватемала (республика)ООНСШАВ мире
 
 
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