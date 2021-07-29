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Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч
Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч - РИА Новости, 29.07.2021
Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч
Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило 100 тысяч, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:17
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москва
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило 100 тысяч, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице."Тестовое голосование идет 11 часов: число участников испытания столичной платформы перевалило за 100 тысяч", - говорится в сообщении.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
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москва, технологии
21:17 29.07.2021
 
Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч

Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило сто тысяч

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило 100 тысяч, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"Тестовое голосование идет 11 часов: число участников испытания столичной платформы перевалило за 100 тысяч", - говорится в сообщении.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 13:25
Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы
Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.
Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
 
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