https://ria.ru/20210729/golosovanie-1743520313.html

Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч

Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч - РИА Новости, 29.07.2021

Число участников онлайн-голосования в Москве превысило сто тысяч

Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило 100 тысяч, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:17

2021-07-29T21:17

2021-07-29T21:17

москва

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число участников тестирования системы онлайн-голосования в Москве за 11 часов превысило 100 тысяч, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице."Тестовое голосование идет 11 часов: число участников испытания столичной платформы перевалило за 100 тысяч", - говорится в сообщении.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.

https://ria.ru/20210729/golosovanie-1743430837.html

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москва, технологии