https://ria.ru/20210729/golosovanie-1743430837.html

Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы

Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы - РИА Новости, 29.07.2021

Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы

Тестовое голосование в Москве проходит без сбоев, проголосовали почти 31 тысяча человек, сообщается в Telegram-канале общественного штата по наблюдению за... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:25

2021-07-29T13:25

2021-07-29T13:40

москва

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тестовое голосование в Москве проходит без сбоев, проголосовали почти 31 тысяча человек, сообщается в Telegram-канале общественного штата по наблюдению за выборами в Москве."Тестовое голосование проходит без сбоев. На данный момент статистика такова: 32 700 выдано бюллетеней, 30 900 проголосовали. В ходе теста наблюдают за программной частью системы, следят за тем, как платформа справляется с нагрузкой, как работают сервера и реализуется новый функционал", - говорится в сообщении.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии