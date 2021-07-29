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Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы
Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы - РИА Новости, 29.07.2021
Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы
Тестовое голосование в Москве проходит без сбоев, проголосовали почти 31 тысяча человек, сообщается в Telegram-канале общественного штата по наблюдению за... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:25
2021-07-29T13:40
москва
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тестовое голосование в Москве проходит без сбоев, проголосовали почти 31 тысяча человек, сообщается в Telegram-канале общественного штата по наблюдению за выборами в Москве."Тестовое голосование проходит без сбоев. На данный момент статистика такова: 32 700 выдано бюллетеней, 30 900 проголосовали. В ходе теста наблюдают за программной частью системы, следят за тем, как платформа справляется с нагрузкой, как работают сервера и реализуется новый функционал", - говорится в сообщении.Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
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москва, технологии
13:25 29.07.2021 (обновлено: 13:40 29.07.2021)
 
Тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев, заявили власти Москвы

Штат по наблюдению за выборами в Москве: тестовое онлайн-голосование проходит без сбоев

© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / Gzorgz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тестовое голосование в Москве проходит без сбоев, проголосовали почти 31 тысяча человек, сообщается в Telegram-канале общественного штата по наблюдению за выборами в Москве.
"Тестовое голосование проходит без сбоев. На данный момент статистика такова: 32 700 выдано бюллетеней, 30 900 проголосовали. В ходе теста наблюдают за программной частью системы, следят за тем, как платформа справляется с нагрузкой, как работают сервера и реализуется новый функционал", - говорится в сообщении.
Общегородская проверка системы электронного голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящего проходит в Москве в четверг и пятницу.
Пользователям в ходе теста надо ответить на два вопроса: о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия у них медотвода) и приоритете развития личного или общественного транспорта. Тестовое голосование завершится в 20.00 30 июля. Принять участие в нем смогут все жители столицы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
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