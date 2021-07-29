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В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями
В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями
В Москве стартовала общегородская проверка системы электронного голосования. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:00
2021-07-29T12:27
выборы в государственную думу
москва
технологии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве стартовала общегородская проверка системы электронного голосования.Как сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, тестовое голосование завершится в 20:00 30 июля. Принять участие в нем могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.Им предстоит ответить на два вопроса: назвать, работники каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, и выбрать приоритет развития городской инфраструктуры для транспорта — личный или общественный.По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, тестирование позволит проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Ошибки, если их обнаружат, планируется устранить до сентября.Единый день голосования в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Госдумы — 225 по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате — в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
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выборы в государственную думу, москва, технологии
09:00 29.07.2021 (обновлено: 12:27 29.07.2021)
 
В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями

Тестирование системы онлайн-голосования с функцией отложенного решения началось в Москве

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве стартовала общегородская проверка системы электронного голосования.
Как сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, тестовое голосование завершится в 20:00 30 июля. Принять участие в нем могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.
Им предстоит ответить на два вопроса: назвать, работники каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, и выбрать приоритет развития городской инфраструктуры для транспорта — личный или общественный.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, тестирование позволит проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Ошибки, если их обнаружат, планируется устранить до сентября.
Единый день голосования в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Госдумы — 225 по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате — в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Выборы в Государственную думуМоскваТехнологии
 
 
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