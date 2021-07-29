https://ria.ru/20210729/golosovanie-1743380238.html

В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями

В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве начали тестировать систему онлайн-голосования с новыми функциями

В Москве стартовала общегородская проверка системы электронного голосования. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T09:00

2021-07-29T09:00

2021-07-29T12:27

выборы в государственную думу

москва

технологии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Москве стартовала общегородская проверка системы электронного голосования.Как сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, тестовое голосование завершится в 20:00 30 июля. Принять участие в нем могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.Им предстоит ответить на два вопроса: назвать, работники каких профессий должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, и выбрать приоритет развития городской инфраструктуры для транспорта — личный или общественный.По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, тестирование позволит проверить несколько новых функций: отложенное решение, перелистывание бюллетеней и версию для слабовидящих. Ошибки, если их обнаружат, планируется устранить до сентября.Единый день голосования в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит, в частности, выбрать депутатов Госдумы — 225 по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате — в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы в государственную думу, москва, технологии