https://ria.ru/20210729/germaniya-1743449797.html

Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2

Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2 - РИА Новости, 29.07.2021

Регулятор ФРГ затруднился назвать сроки решения по заявке Nord Stream 2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) пока затрудняется назвать сроки рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:54

2021-07-29T14:54

2021-07-29T14:55

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

экономика

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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) пока затрудняется назвать сроки рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.В июне BNA приняла к рассмотрению заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора ГТС. Это необходимо в соответствии с решением регулятора от мая 2020 года, когда BNA постановила, что "Северный поток — 2" не будет освобожден от требований Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG, который не согласился с решением BNA, подчеркивал, что подача заявки в июне не означает изменения позиции компании по изначальному решению BNA от 2020 года.В BNA заявили, что "немецкая часть "Северного потока — 2" подпадает под регулирование (в соответствии с Газовой директивой) с момента начала эксплуатации". В настоящее время агентство изучает поданные Nord Stream 2 AG документы, устанавливая, подан ли их полный комплект. "Как долго это продлится и будут ли дополнительно запрошены какие-либо другие документы, пока не поддается прогнозу. С момента установления полноты комплекта (документов) у Федерального сетевого агентства будет четыре месяца, чтобы подготовить проект решения. В рамках запрошенного процесса сертификации агентством будут проверены критерии анбандлинга (в соответствии с требованиями Газовой директивы - ред.)", - заявили в агентстве.В проект решения будет также включена оценка министерством энергетики ФРГ вопроса безопасности энергоснабжения при использовании трубопровода. "Проект решения в конечном итоге будет направлен Европейской комиссии для комментирования", - добавили в BNA.На уточняющий вопрос, зависят ли сроки приема "Северного потока — 2" в эксплуатацию от решения BNA по лицензированию оператора, в агентстве отметили, что ведомство "не принимает решения о приеме или отказе в приеме к эксплуатации", а проверяет соответствие требованиям Газовой директивы. "В случае если к вводу в эксплуатацию не будут выполнены требования анбандлинга, соответствующая палата (BNA) сможет наказать за это, как за административное правонарушение", - пояснили в ведомстве.В министерстве энергетики ФРГ при этом не стали отвечать на вопрос об ожидаемых сроках начала эксплуатации трубопровода, "поскольку "Северный поток — 2" является проектом коммерческих фирм".Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG не согласилась с этим решением и ведет судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью газете Handelsblatt, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

https://ria.ru/20210728/gazoprovod-1743261442.html

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-29T14:54 true PT1M44S

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика