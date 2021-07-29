https://ria.ru/20210729/gaz-1743463362.html

Новые правила газового техобслуживания ввели в МО

Новые правила газового техобслуживания ввели в МО - РИА Новости, 29.07.2021

Новые правила газового техобслуживания ввели в МО

В Московской области изменили стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь все жители, у которых дома стоит газовый котел, плита, горелка или... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:51

2021-07-29T15:51

2021-07-29T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743461933_0:334:2866:1946_1920x0_80_0_0_96725ac53837b30a241e996ed9427273.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Московской области изменили стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь все жители, у которых дома стоит газовый котел, плита, горелка или водонагреватель, должны заключить договор на техобслуживание. Об этом сообщил телеканал "360".Новые правила ввели в связи с большим количеством несчастных случаев, связанных со взрывом газа. За два года в регионе произошло более 60 таких ЧП.Контракт на техобслуживание газовых приборов можно заключить самостоятельно или обратившись в управляющую компанию. Со списком организаций, осуществляющих техобслуживание, можно ознакомиться на сайте минэнерго Подмосковья.Специалист будет приходить примерно раз в год (в соответствии с требованиями, указанными в техпаспорте прибора) и проверять тягу дымохода, вентканалов, схемы подключения и счетчик, а также устранять утечки и очищать оборудование, если это необходимо. Цены на услуги газовщиков будет контролировать минэнерго.Тех, кто не заключит договор техобслуживания, ждут штрафы до двух тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)