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Новые правила газового техобслуживания ввели в МО
Новые правила газового техобслуживания ввели в МО - РИА Новости, 29.07.2021
Новые правила газового техобслуживания ввели в МО
В Московской области изменили стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь все жители, у которых дома стоит газовый котел, плита, горелка или... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:51
2021-07-29T15:51
2021-07-29T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Московской области изменили стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь все жители, у которых дома стоит газовый котел, плита, горелка или водонагреватель, должны заключить договор на техобслуживание. Об этом сообщил телеканал "360".Новые правила ввели в связи с большим количеством несчастных случаев, связанных со взрывом газа. За два года в регионе произошло более 60 таких ЧП.Контракт на техобслуживание газовых приборов можно заключить самостоятельно или обратившись в управляющую компанию. Со списком организаций, осуществляющих техобслуживание, можно ознакомиться на сайте минэнерго Подмосковья.Специалист будет приходить примерно раз в год (в соответствии с требованиями, указанными в техпаспорте прибора) и проверять тягу дымохода, вентканалов, схемы подключения и счетчик, а также устранять утечки и очищать оборудование, если это необходимо. Цены на услуги газовщиков будет контролировать минэнерго.Тех, кто не заключит договор техобслуживания, ждут штрафы до двух тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
В Московской области изменили стандарты техобслуживания газового оборудования. Теперь все жители, у которых дома стоит газовый котел, плита, горелка или водонагреватель, должны заключить договор на техобслуживание. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Новые правила ввели в связи с большим количеством несчастных случаев, связанных со взрывом газа. За два года в регионе произошло более 60 таких ЧП.
Контракт на техобслуживание газовых приборов можно заключить самостоятельно или обратившись в управляющую компанию. Со списком организаций, осуществляющих техобслуживание, можно ознакомиться на сайте минэнерго Подмосковья.
Специалист будет приходить примерно раз в год (в соответствии с требованиями, указанными в техпаспорте прибора) и проверять тягу дымохода, вентканалов, схемы подключения и счетчик, а также устранять утечки и очищать оборудование, если это необходимо. Цены на услуги газовщиков будет контролировать минэнерго.
Тех, кто не заключит договор техобслуживания, ждут штрафы до двух тысяч рублей.