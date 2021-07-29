https://ria.ru/20210729/foto-1743421252.html

В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти" - РИА Новости, 29.07.2021

В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Смоленской области, который разместил на сайте патриотического проекта "Банк... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:41

2021-07-29T12:41

2021-07-29T12:41

россия

смоленская область

ссср

адольф гитлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Смоленской области, который разместил на сайте патриотического проекта "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера, сообщает СУСК России по региону.Отмечается, что на 47-летнего правонарушителя вышли сотрудники УФСБ. На основе собранных ими материалов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).Следствие убеждено, что мужчина сделал это "с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения" к Дню Победы 9 мая и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.

https://ria.ru/20210729/sud-1743396644.html

россия

смоленская область

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, смоленская область, ссср, адольф гитлер