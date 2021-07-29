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В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"
В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти" - РИА Новости, 29.07.2021
В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"
Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Смоленской области, который разместил на сайте патриотического проекта "Банк... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:41
2021-07-29T12:41
россия
смоленская область
ссср
адольф гитлер
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Смоленской области, который разместил на сайте патриотического проекта "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера, сообщает СУСК России по региону.Отмечается, что на 47-летнего правонарушителя вышли сотрудники УФСБ. На основе собранных ими материалов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).Следствие убеждено, что мужчина сделал это "с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения" к Дню Победы 9 мая и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.
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россия, смоленская область, ссср, адольф гитлер
12:41 29.07.2021
 
В Смоленской области завели дело из-за фото Гитлера в "Банке памяти"

СК возбудил дело против жителя Смоленской области, разместившего фото Гитлера на сайте "Банк памяти"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя Смоленской области, который разместил на сайте патриотического проекта "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера, сообщает СУСК России по региону.
Отмечается, что на 47-летнего правонарушителя вышли сотрудники УФСБ. На основе собранных ими материалов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).
"По данным следствия, подозреваемый… разместил в базе данных проекта "Банк памяти" электронную копию фотографии Адольфа Гитлера, тем самым исказив факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и распространив заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Следствие убеждено, что мужчина сделал это "с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения" к Дню Победы 9 мая и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Сайт "Банк памяти" посвящен истории Великой Отечественной войны. Каждый желающий может загрузить на портал сведения о своих родственниках-ветеранах.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
10:48
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РоссияСмоленская областьСССРАдольф Гитлер
 
 
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