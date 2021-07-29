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Фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс
Фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс - РИА Новости, 29.07.2021
Фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс
До 6 августа включительно продлен срок приема заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от Президентского... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:48
2021-07-29T14:48
россия
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. До 6 августа включительно продлен срок приема заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от Президентского фонда культурных инициатив. Это связано с большим количеством запросов от желающих принять участие в состязании, заявили в пресс-службе фонда.Первоначально заявочная кампания должна была завершиться 30 июля в 23.30 по московскому времени."Мы анализируем все вопросы и видим, что в последние дни очень много обращений связано с запросом увеличения срока заявочной кампании. На сегодняшний день на сайте фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные. Заявочная кампания будет продлена", – подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Помимо этого в правила проведения конкурса была добавлена важная поправка: теперь творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. До этого срок был ограничен 1 июля.Заявки на участие направляют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России, уточнили в пресс-службе фонда.Претендовать на финансовую поддержку могут негосударственные некоммерческие организации, а также коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий объем финансирования составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых для общества и развития творческих сфер проектов.
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россия, общество
14:48 29.07.2021
 

Фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. До 6 августа включительно продлен срок приема заявок на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий от Президентского фонда культурных инициатив. Это связано с большим количеством запросов от желающих принять участие в состязании, заявили в пресс-службе фонда.
Первоначально заявочная кампания должна была завершиться 30 июля в 23.30 по московскому времени.
"Мы анализируем все вопросы и видим, что в последние дни очень много обращений связано с запросом увеличения срока заявочной кампании. На сегодняшний день на сайте фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные. Заявочная кампания будет продлена", – подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
Помимо этого в правила проведения конкурса была добавлена важная поправка: теперь творческие команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. До этого срок был ограничен 1 июля.
Заявки на участие направляют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России, уточнили в пресс-службе фонда.
Претендовать на финансовую поддержку могут негосударственные некоммерческие организации, а также коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения.
Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий объем финансирования составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых для общества и развития творческих сфер проектов.
 
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