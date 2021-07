https://ria.ru/20210729/flagday-1743408455.html

Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью

Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью - РИА Новости, 29.07.2021

Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью

На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "День флага", которую снял Шон Пенн и сыграл в ней главную роль вместе со своей дочерью Дилан. РИА Новости, 29.07.2021

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "День флага", которую снял Шон Пенн и сыграл в ней главную роль вместе со своей дочерью Дилан. Фильм основан на мемуарах Дженнифер Фогель "Человек-фальшивомонетчик: правдивая история фальшивой жизни моего отца" ("Flim-flam man: the true story of my father's counterfeit life,"). В ленте рассказывается об отношениях между дочерью и отцом Джоном Фогелем — самым известным фальшивомонетчиком в истории США. Но оказывается, что на преступления мужчина пошел, чтобы обеспечить дочь. Фильм во многом семейный. Помимо дуэта отец-дочь, в нем также снялся еще и сын актера Хоппер Пенн. Вместе с Пенном и его детьми в ленте приняли участие Джош Бролин, Норберт Лео Батц, Эдди Марсан, Кэтрин Винник и другие.Премьера драмы состоялась на Каннском кинофестивале и была неоднозначно принята критиками. В кинотеатрах США выход "Дня флага" запланирован на 20 августа.

