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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/flagday-1743408455.html
Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью
Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью - РИА Новости, 29.07.2021
Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью
На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "День флага", которую снял Шон Пенн и сыграл в ней главную роль вместе со своей дочерью Дилан. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:34
2021-07-29T12:34
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шон пенн
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "День флага", которую снял Шон Пенн и сыграл в ней главную роль вместе со своей дочерью Дилан. Фильм основан на мемуарах Дженнифер Фогель "Человек-фальшивомонетчик: правдивая история фальшивой жизни моего отца" ("Flim-flam man: the true story of my father's counterfeit life,"). В ленте рассказывается об отношениях между дочерью и отцом Джоном Фогелем — самым известным фальшивомонетчиком в истории США. Но оказывается, что на преступления мужчина пошел, чтобы обеспечить дочь. Фильм во многом семейный. Помимо дуэта отец-дочь, в нем также снялся еще и сын актера Хоппер Пенн. Вместе с Пенном и его детьми в ленте приняли участие Джош Бролин, Норберт Лео Батц, Эдди Марсан, Кэтрин Винник и другие.Премьера драмы состоялась на Каннском кинофестивале и была неоднозначно принята критиками. В кинотеатрах США выход "Дня флага" запланирован на 20 августа.
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youtube, сша, кино и сериалы, новости культуры, шон пенн
12:34 29.07.2021
 

Опубликован трейлер драмы "День флага" с Шоном Пенном и его дочерью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер криминальной драмы "День флага", которую снял Шон Пенн и сыграл в ней главную роль вместе со своей дочерью Дилан.
Фильм основан на мемуарах Дженнифер Фогель "Человек-фальшивомонетчик: правдивая история фальшивой жизни моего отца" ("Flim-flam man: the true story of my father's counterfeit life,").
В ленте рассказывается об отношениях между дочерью и отцом Джоном Фогелем — самым известным фальшивомонетчиком в истории США. Но оказывается, что на преступления мужчина пошел, чтобы обеспечить дочь.
Фильм во многом семейный. Помимо дуэта отец-дочь, в нем также снялся еще и сын актера Хоппер Пенн. Вместе с Пенном и его детьми в ленте приняли участие Джош Бролин, Норберт Лео Батц, Эдди Марсан, Кэтрин Винник и другие.
Премьера драмы состоялась на Каннском кинофестивале и была неоднозначно принята критиками. В кинотеатрах США выход "Дня флага" запланирован на 20 августа.
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