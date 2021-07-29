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В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика - РИА Новости, 29.07.2021
В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
Суд в Якутии рассмотрит дело в отношении учителя физкультуры, избившего ученика, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:24
2021-07-29T15:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело в отношении учителя физкультуры, избившего ученика, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.В мае уголовное дело в Хангаласском районе Якутии завели на учителя, избившего подростка на уроке физкультуры. Медики диагностировали у учащегося сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.Как отметили в СУСК, расследование уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью завершено.Следствием установлено, что педагог нанес рояльной оцинкованной петлей два удара по голове девятиклассника, по кисти правой руки и два удара кулаком в грудь несовершеннолетнего. Обвиняемый полностью признал вину."Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности мужчины, которые легли в основу обвинительного заключения. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.
https://ria.ru/20210629/sud-1739046004.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
15:24 29.07.2021
 
В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика

Руководитель СУ СК по Якутии Дворецкая: суд рассмотрит дело учителя физкультуры, избившего ученика

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Суд в Якутии рассмотрит дело в отношении учителя физкультуры, избившего ученика, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
В мае уголовное дело в Хангаласском районе Якутии завели на учителя, избившего подростка на уроке физкультуры. Медики диагностировали у учащегося сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
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Как отметили в СУСК, расследование уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью завершено.
Следствием установлено, что педагог нанес рояльной оцинкованной петлей два удара по голове девятиклассника, по кисти правой руки и два удара кулаком в грудь несовершеннолетнего. Обвиняемый полностью признал вину.
"Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности мужчины, которые легли в основу обвинительного заключения. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказала Дворецкая.
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