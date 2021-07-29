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Володин встретился с лидером американских евангелистов
Володин встретился с лидером американских евангелистов - РИА Новости, 29.07.2021
Володин встретился с лидером американских евангелистов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в Москве встречу с президентом Евангелистской ассоциации США имени Б. Грэма Франклином Грэмом, на которой они обсудили... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:06
2021-07-29T12:06
2021-07-29T12:06
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
госдума рф
европейский суд по правам человека (еспч)
вячеслав володин
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в Москве встречу с президентом Евангелистской ассоциации США имени Б. Грэма Франклином Грэмом, на которой они обсудили российско-американские отношения, пандемию коронавируса и тему приверженности традиционным семейным ценностям, сообщается на сайте нижней палаты парламента."Вячеслав Володин и Франклин Грэм обменялись мнениями о состоянии российско-американских отношений и ситуации, сложившейся в условиях пандемии коронавируса, охватившей весь мир", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Володин и Грэм подняли тему приверженности традиционным семейным ценностям, в том числе обсудив ситуацию с требованием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к Российской Федерации узаконить однополые союзы."У России твердая и однозначная позиция на этот счет. Брак - это союз мужчины и женщины. В прошлом году абсолютное большинство наших граждан поддержало поправки в конституцию, дающие нам право не исполнять подобные решения ЕСПЧ", - подчеркнул спикер Госдумы.Во встрече также принял участие заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ архимандрит Филарет.
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россия, русская православная церковь, госдума рф, европейский суд по правам человека (еспч), вячеслав володин, москва