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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210729/elektroenergiya-1743417360.html
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16%
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16% - РИА Новости, 29.07.2021
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16%
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:24
2021-07-29T12:24
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного управления КНР по делам энергетики Ли Фулун.В первом полугодии объём потребления увеличился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в результате темпы роста в годовом исчислении за два года составили в среднем 7,6% отметил он.Использование электроэнергии в промышленности выросло на 16,5% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило почти 70% роста общего энергопотребления в стране за указанный период.Объём потребления угля вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом, в то время как спрос на природный газ увеличился на 21,2% заявил Ли Фулун.Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай наращивает усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.Государственный комитет КНР по делам развития и реформ - главный орган экономического планирования Китая - недавно призвал смежные ведомства внимательно отслеживать влияние экономической деятельности и погодных изменений на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить коррективы в план реагирования на чрезвычайные ситуации.Кроме того, следует принять меры по повышению мощности всех типов электрогенераторов. Необходимо также улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение, говорится в документе комитета.
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китай
12:24 29.07.2021
 

Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае. Слева - телебашня "Восточная жемчужина"
Район Пудун в Шанхае. Слева - телебашня Восточная жемчужина - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного управления КНР по делам энергетики Ли Фулун.
В первом полугодии объём потребления увеличился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в результате темпы роста в годовом исчислении за два года составили в среднем 7,6% отметил он.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 18:10Россия-Китай: Главное
Прибыль крупных промпредприятий КНР в I полугодии 2021 г выросла на 66,9%
Использование электроэнергии в промышленности выросло на 16,5% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило почти 70% роста общего энергопотребления в стране за указанный период.
Объём потребления угля вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом, в то время как спрос на природный газ увеличился на 21,2% заявил Ли Фулун.
Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай наращивает усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.
Государственный комитет КНР по делам развития и реформ - главный орган экономического планирования Китая - недавно призвал смежные ведомства внимательно отслеживать влияние экономической деятельности и погодных изменений на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить коррективы в план реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, следует принять меры по повышению мощности всех типов электрогенераторов. Необходимо также улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение, говорится в документе комитета.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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