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Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16%
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16% - РИА Новости, 29.07.2021
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16%
Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:24
2021-07-29T12:24
2021-07-29T12:24
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МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Потребление электроэнергии в Китае в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного управления КНР по делам энергетики Ли Фулун.В первом полугодии объём потребления увеличился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в результате темпы роста в годовом исчислении за два года составили в среднем 7,6% отметил он.Использование электроэнергии в промышленности выросло на 16,5% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило почти 70% роста общего энергопотребления в стране за указанный период.Объём потребления угля вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом, в то время как спрос на природный газ увеличился на 21,2% заявил Ли Фулун.Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай наращивает усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.Государственный комитет КНР по делам развития и реформ - главный орган экономического планирования Китая - недавно призвал смежные ведомства внимательно отслеживать влияние экономической деятельности и погодных изменений на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить коррективы в план реагирования на чрезвычайные ситуации.Кроме того, следует принять меры по повышению мощности всех типов электрогенераторов. Необходимо также улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение, говорится в документе комитета.
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китай
МОСКВА, 29 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Потребление электроэнергии в Китае
в I половине 2021 года выросло на 16,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного управления КНР по делам энергетики Ли Фулун.
В первом полугодии объём потребления увеличился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в результате темпы роста в годовом исчислении за два года составили в среднем 7,6% отметил он.
Использование электроэнергии в промышленности выросло на 16,5% по сравнению с предыдущим годом, что обеспечило почти 70% роста общего энергопотребления в стране за указанный период.
Объём потребления угля вырос на 10,7% по сравнению с прошлым годом, в то время как спрос на природный газ увеличился на 21,2% заявил Ли Фулун.
Столкнувшись с растущим спросом на электроэнергию, Китай наращивает усилия по обеспечению надлежащего энергоснабжения.
Государственный комитет КНР по делам развития и реформ - главный орган экономического планирования Китая - недавно призвал смежные ведомства внимательно отслеживать влияние экономической деятельности и погодных изменений на спрос на электроэнергию и, соответственно, оперативно вносить коррективы в план реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, следует принять меры по повышению мощности всех типов электрогенераторов. Необходимо также улучшить межрегиональную передачу электроэнергии и аварийное резервное энергоснабжение, говорится в документе комитета.